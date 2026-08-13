Robot à cocktails Bartesian : à qui s’adresse vraiment ce gadget à 300 dollars

Le marché de l’électroménager s’enrichit depuis quelques années de nombreux appareils automatisés, mais certains soulèvent légitimement des questions chez les consommateurs. Selon ixbt.com, le nouveau robot à cocktails Bartesian Duet, conçu pour préparer des boissons alcoolisées, a été testé. Bien qu’il remplisse parfaitement sa fonction, il laisse les spécialistes et les acheteurs perplexes. Vendu 300 dollars, ce gadget rappelle les machines à café, tout en présentant des particularités complexes. Techcrunch.com rapporte .

Le fonctionnement de l’appareil est conçu de manière très simple et pratique. Plusieurs types de spiritueux peuvent être versés simultanément dans ce dispositif compact au design moderne. Il suffit ensuite d’insérer une capsule spéciale contenant un mélange concentré destiné à des cocktails populaires comme l’espresso martini, la margarita à la pastèque, le mai tai ou le cosmopolitan. En lisant le code-barres présent sur son boîtier, la machine identifie la base alcoolisée nécessaire et ajuste la quantité d’eau selon les préférences de l’utilisateur.

Fonctionnement du gadget et résultats des tests

Les tests ont montré que l’appareil prépare rapidement différentes boissons sur simple pression d’un bouton. La préparation est placée avec des glaçons dans un shaker spécial, puis versée dans un verre. L’auteur et ses amis ont apprécié la nouveauté de cette technologie, mais une question essentielle s’est rapidement posée : à qui ce produit est-il réellement destiné ? Une capsule coûte environ 2,50 dollars, et l’alcool doit être acheté séparément.

Selon les analyses, ce robot à cocktails ne convient pas vraiment aux passionnés de cocktails. Les capsules ne contiennent absolument pas d’alcool : le goût des ingrédients complexes peut donc différer de l’original et sembler légèrement artificiel. Les participants au test ont préféré le lemon drop, qui ne contenait que de la vodka ajoutée par le consommateur. Les substituts artificiels des liqueurs rares des recettes originales ne satisferont clairement pas les véritables gourmets.

Espace dans la cuisine et question du prix

L’appareil exige également suffisamment d’espace libre dans la cuisine. Compte tenu de ses dimensions imposantes et de son usage peu fréquent, le laisser en permanence à la vue de tous ne plaira pas à tout le monde. De plus, la plupart des personnes capables d’acheter une technologie aussi coûteuse disposent déjà chez elles d’un bar bien équipé et de boissons de qualité. Si l’utilisateur doit ajouter du jus de citron ou de l’eau gazeuse pour améliorer légèrement le goût, cela annule le principal intérêt du processus automatisé.

En conclusion, les appareils comme Bartesian peinent à trouver leur public. Certains utilisateurs, notamment quelques critiques, ont apprécié la margarita, mais le constat général révèle un décalage entre le prix du produit et les besoins réels. Ce gadget peut constituer un cadeau original ou un élément spectaculaire lors de soirées, mais il est peu probable qu’il devienne un appareil électroménager indispensable au quotidien.