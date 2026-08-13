Robot à cocktails Bartesian : à qui s’adresse vraiment ce gadget à 300 dollars

·35·Technologie
Robot à cocktails Bartesian : à qui s’adresse vraiment ce gadget à 300 dollars

Le marché de l’électroménager s’enrichit depuis quelques années de nombreux appareils automatisés, mais certains soulèvent légitimement des questions chez les consommateurs. Selon ixbt.com, le nouveau robot à cocktails Bartesian Duet, conçu pour préparer des boissons alcoolisées, a été testé. Bien qu’il remplisse parfaitement sa fonction, il laisse les spécialistes et les acheteurs perplexes. Vendu 300 dollars, ce gadget rappelle les machines à café, tout en présentant des particularités complexes. Techcrunch.com rapporte .

Le fonctionnement de l’appareil est conçu de manière très simple et pratique. Plusieurs types de spiritueux peuvent être versés simultanément dans ce dispositif compact au design moderne. Il suffit ensuite d’insérer une capsule spéciale contenant un mélange concentré destiné à des cocktails populaires comme l’espresso martini, la margarita à la pastèque, le mai tai ou le cosmopolitan. En lisant le code-barres présent sur son boîtier, la machine identifie la base alcoolisée nécessaire et ajuste la quantité d’eau selon les préférences de l’utilisateur.

Fonctionnement du gadget et résultats des tests

Les tests ont montré que l’appareil prépare rapidement différentes boissons sur simple pression d’un bouton. La préparation est placée avec des glaçons dans un shaker spécial, puis versée dans un verre. L’auteur et ses amis ont apprécié la nouveauté de cette technologie, mais une question essentielle s’est rapidement posée : à qui ce produit est-il réellement destiné ? Une capsule coûte environ 2,50 dollars, et l’alcool doit être acheté séparément.

Selon les analyses, ce robot à cocktails ne convient pas vraiment aux passionnés de cocktails. Les capsules ne contiennent absolument pas d’alcool : le goût des ingrédients complexes peut donc différer de l’original et sembler légèrement artificiel. Les participants au test ont préféré le lemon drop, qui ne contenait que de la vodka ajoutée par le consommateur. Les substituts artificiels des liqueurs rares des recettes originales ne satisferont clairement pas les véritables gourmets.

Espace dans la cuisine et question du prix

L’appareil exige également suffisamment d’espace libre dans la cuisine. Compte tenu de ses dimensions imposantes et de son usage peu fréquent, le laisser en permanence à la vue de tous ne plaira pas à tout le monde. De plus, la plupart des personnes capables d’acheter une technologie aussi coûteuse disposent déjà chez elles d’un bar bien équipé et de boissons de qualité. Si l’utilisateur doit ajouter du jus de citron ou de l’eau gazeuse pour améliorer légèrement le goût, cela annule le principal intérêt du processus automatisé.

En conclusion, les appareils comme Bartesian peinent à trouver leur public. Certains utilisateurs, notamment quelques critiques, ont apprécié la margarita, mais le constat général révèle un décalage entre le prix du produit et les besoins réels. Ce gadget peut constituer un cadeau original ou un élément spectaculaire lors de soirées, mais il est peu probable qu’il devienne un appareil électroménager indispensable au quotidien.

BartesianRobot à CocktailsTechnologieGadgetsCapsules Sans Alcool
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

X ouvre le code source de son algorithme de classement et permet de vérifier le shadowbanX ouvre le code source de son algorithme de classement et permet de vérifier le shadowbanAujourd'hui, 21:26L’Europe occidentale a connu l’été le plus chaud de son histoireL’Europe occidentale a connu l’été le plus chaud de son histoireAujourd'hui, 21:26Yandex Market lance la livraison « Po kliku » des vêtements avec paiement différéYandex Market lance la livraison « Po kliku » des vêtements avec paiement différéAujourd'hui, 20:58Instagram renouvelle son logo typographiqueInstagram renouvelle son logo typographiqueAujourd'hui, 20:57Microsoft fusionne les applications Copilot et abandonne les fonctionnalités d’IA infructueusesMicrosoft fusionne les applications Copilot et abandonne les fonctionnalités d’IA infructueusesAujourd'hui, 20:52La Chine mobilise des satellites Fengyun pour surveiller le typhon «Delfin»La Chine mobilise des satellites Fengyun pour surveiller le typhon «Delfin»Aujourd'hui, 20:26
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Tesla présente un nouveau vélo d'équilibre pour enfants
Tesla présente un nouveau vélo d'équilibre pour enfants