Erling Haaland décroche quatre certificats du Guinness World Records

L’attaquant de Manchester City Erling Haaland a reçu quatre certificats spéciaux du Guinness World Records pour ses buts exceptionnels avec son club et sa sélection. Selon GOAL.com, le Norvégien de 26 ans a réalisé des performances historiques en Premier League, en Ligue des champions et en Ligue des nations, méritant cette distinction avant la nouvelle saison. Comme le rapporte Goal.com rapporte Goal.com.

Cette distinction intervient après les performances remarquables du joueur lors de la Coupe du monde 2026. En un peu plus de trois ans, le buteur norvégien est devenu l’attaquant le plus redouté du football anglais et a porté ses statistiques à un niveau inédit.

Des records historiques et leur importance

Les quatre records décrochés par Erling Haaland comprennent les performances suivantes : joueur ayant atteint le plus rapidement 100 buts en Premier League, plus grand nombre de buts inscrits sur une saison, meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des nations de l’UEFA et record égalé du plus grand nombre de buts marqués dans un match de Ligue des champions.

Il a notamment célébré son 100e but en Premier League grâce à un penalty contre Fulham. L’attaquant n’a eu besoin que de 111 rencontres pour y parvenir. Il avait également établi un nouveau record dès sa première saison, avec 36 buts en 38 matchs.

La scène internationale et les projets à venir

Très actif avec sa sélection, l’attaquant a inscrit 19 buts en Ligue des nations de l’UEFA entre septembre 2020 et novembre 2024, devenant le meilleur buteur de l’histoire de la compétition. De plus, ses cinq buts contre le RB Leipzig en Ligue des champions lui avaient permis d’égaler le record de Lionel Messi et Luiz Adriano.

Manchester City, désormais dirigé par l’entraîneur Enzo Maresca, se concentre sur la reconquête du titre de Premier League. L’équipe prépare son match contre Arsenal pour le Community Shield, mais la présence d’Erling Haaland reste incertaine, puisqu’il vient seulement de reprendre l’entraînement après ses vacances consécutives à la Coupe du monde.