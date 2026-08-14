Provocation en direct : le Kazakhstan expulse un streamer russe du pays

Un streamer russe qui a remis en question l’intégrité territoriale des villes du Kazakhstan et leur appartenance à l’État a été expulsé du pays. C’est ce qu’a rapporté Tengrinews.

Ses streams ont attiré l’attention de la police

Le streamer, connu sur les réseaux sociaux et Twitch sous le pseudonyme Fasoollka, est arrivé au Kazakhstan début juin et a réalisé plusieurs directs.

Lors de ses directs, il a tenu des propos insultants et provocateurs au sujet du Kazakhstan, de ses citoyens et de sa culture.

La police a étudié ses interventions et procédé à une évaluation juridique de ses actes.

Interdit d’entrée au pays pendant cinq ans

Selon la police kazakhe, le ressortissant étranger a été condamné à une amende par décision judiciaire, puis expulsé du pays.

L’entrée au Kazakhstan lui est également interdite pendant cinq ans.

La police a souligné que le pays était ouvert aux étrangers, mais que ceux-ci devaient respecter les lois du Kazakhstan, ses citoyens et les normes de comportement généralement reconnues.