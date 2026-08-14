Le talent de La Masia attire l’attention de Hansi Flick

Le stage de présaison du FC Barcelone permet traditionnellement de découvrir de nouveaux talents issus de la célèbre académie du club. Selon les informations publiées par le média Sport, alors que le premier mois de la préparation actuelle est déjà terminé, plusieurs jeunes formés en Catalogne continuent de s’entraîner avec l’équipe première sous la direction de l’entraîneur Hansi Flick. Goal.com le rapporte.

Parmi ces jeunes talents, Orian Goren et Ibrahima Toncara se distinguent particulièrement. Nés en 2009 et 2010, ces deux joueurs sont considérés comme les représentants les plus prometteurs de l’académie de La Masia, et la direction du club nourrit de grands espoirs pour leur avenir. À la fin de la saison, il leur avait été demandé de rejoindre les entraînements de l’équipe première à partir du mois de juillet.

La saison passée a été particulièrement chargée pour Orian Goren. Non seulement il a disputé les phases finales de la Coupe des champions avec l’équipe dirigée par Pol Planas, mais il a également participé aux rencontres de la Coupe de Catalogne avant le début de ses vacances. Il a donc été contraint de raccourcir volontairement sa courte période de repos.

Une occasion en or pour les jeunes de La Masia

Après avoir passé la visite médicale à la mi-juillet, les deux joueurs sont devenus les plus jeunes éléments à participer aux entraînements sous la direction du technicien allemand. Cette opportunité représente une étape majeure pour ces jeunes footballeurs dans leur quête de progression et d’expression de leur potentiel. Goren a rejoint le FC Barcelone en 2022 et vit depuis au sein de La Masia.

L’académie du club se distingue par l’environnement véritablement idéal qu’elle offre aux jeunes sportifs. Les talents y approfondissent les fondamentaux du football tout en poursuivant avec succès leur formation intellectuelle et scolaire. Grâce à son audace dans le travail avec les jeunes, Hansi Flick leur offre la possibilité de gagner une place en équipe première.

Lors des saisons précédentes, des jeunes comme Dro et Jofre Torrents avaient également gagné la confiance de l’entraîneur et intégré l’équipe première. Orian Goren et Ibrahima Toncara cherchent désormais à suivre une trajectoire tout aussi réussie. Le club est convaincu que sa politique axée sur les jeunes continuera de porter ses fruits à l’avenir.