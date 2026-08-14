Neymar critique les supporters de Santos : « Si vous êtes de mauvaise humeur, restez chez vous »

Lors du match aller des huitièmes de finale de la Copa Sudamericana, l’un des prestigieux tournois de clubs d’Amérique du Sud, Santos a difficilement battu Macará, club équatorien, 2-1 à domicile. Selon Goal.com, Neymar, principal artisan de cette victoire, a été pris à partie par ses propres supporters pendant la rencontre et a vivement réagi à leur attitude négative après le match. Goal.com rapporte .

La rencontre au stade Vila Belmiro a très mal commencé pour les locaux. Dès la quatrième minute, Franco Posse a ouvert le score pour les visiteurs, semant la confusion dans les tribunes et sur le terrain. Santos a ensuite intensifié ses offensives pour renverser la situation et a rétabli l’équilibre avant la pause.

Les passes décisives de Neymar et la tension dans les tribunes

Avant la mi-temps, Gabriel Barbosa a transformé en but une passe de Neymar pour égaliser. En seconde période, la star brésilienne a de nouveau démontré son talent. À la 75e minute, Willian Arão a conclu victorieusement un corner tiré par Neymar, inscrivant le but de la victoire pour son équipe.

Bien que Neymar ait délivré deux passes décisives et largement contribué au succès renversant de son équipe, certains supporters dans les tribunes l’ont sifflé après l’une de ses passes imprécises. Cette réaction a fortement irrité le joueur, qui n’a pas caché son mécontentement lors de l’interview d’après-match.

Le message du joueur aux supporters

Dans une interview accordée à ESPN, Neymar a ouvertement déclaré avoir été blessé par la réaction négative des supporters alors que l’équipe était menée : « Je sais que les supporters souffrent depuis de nombreuses années, mais si vous venez toujours au stade avec une attitude négative et que vous ne pensez qu’aux mauvaises choses, il vaut mieux rester chez vous. Il restait alors 60 minutes de jeu, soutenez-nous au lieu de nous critiquer », a insisté l’attaquant.

Le joueur a également ajouté qu’il était facile de soutenir l’équipe uniquement lorsqu’elle gagne, mais qu’il fallait aussi l’encourager dans les moments difficiles. Grâce à sa prestation dans cette rencontre, Neymar porte son bilan personnel sur ses 24 derniers matchs à 13 buts et 8 passes décisives.

Grâce à cette victoire, Santos dispose d’un avantage important avant le match retour en Équateur. Cependant, le déplacement prévu la semaine prochaine à Ambato, une ville située en altitude, devrait exiger un effort physique considérable de la part de l’équipe. Les joueurs de Cuca devront obtenir un résultat positif à l’extérieur pour décrocher leur billet pour les quarts de finale.