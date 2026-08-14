Eva Carneiro critique John Terry et José Mourinho

L’ancienne médecin de Chelsea, Eva Carneiro, a vivement critiqué José Mourinho et John Terry pour avoir ravivé la célèbre controverse de 2015. Après que les circonstances conflictuelles de l’époque ont de nouveau été évoquées dans un nouveau documentaire diffusé sur Netflix, Carneiro a exprimé sa colère sur les réseaux sociaux. Cette affaire a relancé les débats sur l’éthique médicale dans le football et le comportement des entraîneurs. C’est ce que rapporte Goal.com rapporte Goal.com.

Selon Goal.com, la controverse avait commencé en août 2015, lors du match d’ouverture de Chelsea contre Swansea City en Premier League anglaise. Dans le temps additionnel, alors qu’Eden Hazard était au sol après s’être blessé, Eva Carneiro et le physiothérapeute en chef Jon Fearn étaient entrés sur le terrain pour lui venir en aide. À ce moment-là, le gardien Thibaut Courtois avait été expulsé et, en raison de l’intervention du personnel médical, Chelsea s’était temporairement retrouvé à neuf joueurs sur le terrain.

Cette situation avait provoqué la colère de José Mourinho, alors entraîneur de Chelsea, qui avait critiqué publiquement les médecins. Eva Carneiro avait ensuite été contrainte de quitter Stamford Bridge et avait obtenu plus tard une indemnisation en justice après avoir été licenciée abusivement. Dans le nouveau documentaire, l’interprétation différente des événements par les protagonistes a suscité l’indignation de l’ancienne médecin.

Nouveaux débats après le documentaire

Après la diffusion du film, Eva Carneiro a publié un message amer sur le réseau social X. Elle a déclaré regretter que les moments les plus difficiles soient à nouveau évoqués onze ans plus tard., a-t-elle écrit sur son compte.

Elle a également répondu aux affirmations de John Terry concernant l’existence d’un accord verbal particulier sur l’intervention médicale dans le vestiaire. Carneiro a rappelé que le personnel médical était soumis à des règles strictes. S’adressant à John Terry, elle a estimé qu’il était temps qu’il se penche sur les règles du jeu.

Dans le documentaire, José Mourinho a maintenu sa position, affirmant que le personnel médical avait commis une erreur en entrant sur le terrain dans un moment crucial du match. Il a qualifié l’intervention des médecins d’« impulsive et naïve ». Le technicien portugais a déclaré qu’il pouvait voir de ses propres yeux si le joueur était blessé ou non et que son équipe s’était alors retrouvée réduite à neuf joueurs.

De son côté, l’ancien capitaine de Chelsea, John Terry, a également soutenu, du point de vue des joueurs, que les médecins auraient dû rester sur le banc. Selon Terry, un accord existait au sein de l’équipe sur le moment et la manière de recevoir des soins médicaux, mais ces événements avaient provoqué une grave controverse à l’époque.