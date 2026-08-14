Roskosmos publie des images spatiales du cratère de Popigay

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Roskosmos publie des images spatiales du cratère de Popigay

La société d’État Roskosmos a publié des images inédites du cratère de Popigay, situé dans le kraï de Krasnoïarsk et formé il y a des millions d’années par l’impact d’un météorite géant. Ces vues prises depuis l’espace et le sol révèlent clairement l’une des plus grandes traces de l’histoire géologique de notre planète et suscitent un vif intérêt au sein de la communauté scientifique et du grand public. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, le cratère de Popigay, dont le diamètre est d’environ 100 kilomètres, est le quatrième plus grand cratère d’impact sur Terre. Les spécialistes estiment que cet immense objet s’est formé il y a 35,7 millions d’années à la suite de l’impact d’un corps céleste.

  • Diamètre du cratère de Popigay : près de 100 kilomètres
  • Formation : il y a environ 35,7 millions d’années
  • Statut : inscrit au patrimoine géologique mondial de l’UNESCO

Une région géologique unique et « Pestriye skali »

Les photographies publiées montrent non seulement une vue générale depuis l’espace, mais aussi les sites remarquables de cette région. L’une des images présente notamment « Pestriye skali » (« Roches colorées »), un site où les roches ont été projetées sous l’effet d’un puissant impact météoritique et conservent encore les traces de cet événement ancien.

Sur le plan géographique, la dépression de Popigay se trouve dans la région du plateau d’Anabar. Dans ses images, Roskosmos montre non seulement le cratère lui-même, mais aussi les paysages naturels de la rivière Anabar, qui traverse cette région. Ces vues permettent de mieux comprendre les caractéristiques géographiques et écologiques de cette zone reculée.

Une importance mondiale

L’importance de cette structure géologique unique ne se limite pas aux milieux scientifiques. En 1991, la dépression de Popigay a été inscrite sur la liste du patrimoine géologique mondial de l’UNESCO en raison de ses caractéristiques géologiques exceptionnelles. Cette reconnaissance confirme une nouvelle fois l’importance de ce site pour l’histoire de notre planète.

Les dernières images spatiales montrent avec quelle précision les technologies satellitaires modernes permettent d’observer les traces d’anciens cataclysmes sur Terre. Cette initiative de Roskosmos constitue une ressource précieuse pour les passionnés de science, en les aidant à imaginer l’aspect de la Terre il y a des millions d’années et à étudier l’évolution géologique de notre planète.

RoskosmosPopigayKrasnoïarskMétéoriteGéologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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