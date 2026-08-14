Désormais, les chats et les chiens seront aussi enregistrés : le Kazakhstan commence à délivrer des passeports numériques aux chats

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Désormais, les chats et les chiens seront aussi enregistrés : le Kazakhstan commence à délivrer des passeports numériques aux chats

Au Kazakhstan, des passeports numériques ont commencé à être délivrés pour les chats domestiques. Ils mentionnent le nom, la race, la couleur, la date de naissance, les informations sur le propriétaire, les vaccins, la puce électronique et la stérilisation du chat.

Retrouver un chat perdu devient plus facile

Ce document numérique est utile non seulement pendant les voyages, mais aussi lorsque l’animal disparaît. La puce électronique et les données du système permettent d’identifier le chat et de retrouver son propriétaire.

En Ouzbékistan, une nouvelle réglementation

Le plus intéressant, c’est qu’à partir du 7 août, en Ouzbékistan, l’enregistrement obligatoire des animaux domestiques et agricoles est entré en vigueur.

Désormais, les chats, les chiens, les bovins, les petits ruminants et d’autres animaux seront recensés.

Votre chat pourra donc désormais avoir non seulement un nom et une gamelle, mais aussi un document numérique officiel.

Pensez-vous que les animaux domestiques ont besoin d’un tel « passeport » ?

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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