Wesley Fofana souligne la nécessité de stabilité à Chelsea

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Wesley Fofana souligne la nécessité de stabilité à Chelsea

Le défenseur central de Chelsea, club londonien, Wesley Fofana, a souligné l’importance d’instaurer la stabilité tant attendue au sein de l’équipe. Cette déclaration intervient alors que les Blues entament une nouvelle ère sous la direction de leur nouvel entraîneur, Xabi Alonso. Goal.com rapporte .

Selon BBC Sport, malgré les fréquents changements d’entraîneurs ces dernières années et plus d’un milliard de livres sterling dépensé, les changements constants au sein de l’effectif inquiètent les joueurs. Xabi Alonso est devenu le neuvième entraîneur nommé depuis que le consortium BlueCo a pris le contrôle du club en 2022. Rappelons qu’Antonio Conte reste le dernier entraîneur à avoir dirigé l’équipe pendant deux saisons complètes, entre 2016 et 2018.

Après avoir disputé 38 rencontres la saison dernière à la suite de graves blessures, Fofana a souligné que la direction du club partageait également la même vision de l’avenir que les joueurs. Selon lui, tous les joueurs souhaitent un environnement stable à long terme au sein de l’équipe, et la direction adopte la même approche sur ce sujet.

Transferts et concurrence au sein de l’effectif

Chelsea s’est montré actif lors du mercato estival et a encore recruté dix nouveaux joueurs. Parmi eux figurent des éléments expérimentés comme Jordan Henderson et Danny Welbeck, ainsi que des recrues coûteuses telles que Morgan Rogers et Maxence Lacroix.

Même si l’on affirme que le club dispose d’un groupe de neuf ou dix joueurs « intouchables », comme Cole Palmer et Reece James, Fofana comprend parfaitement que la concurrence pour une place de titulaire est extrêmement féroce. Selon le défenseur français, chacun doit se distinguer à l’entraînement et gagner la confiance de l’entraîneur.

« Peut-être que certains partiront et que d’autres arriveront. Pour ma part, ma tâche principale est de bien m’entraîner, de rester en bonne condition physique et d’attendre les décisions de l’entraîneur. Dans le football, on ne peut pas dire que ma place est garantie », a ajouté Fofana.

Les défis avant la nouvelle saison

Chelsea disputera samedi son dernier match amical contre la Real Sociedad, avant de recevoir Fulham à domicile le 24 août pour le compte de la Premier League.

L’entraîneur espagnol Xabi Alonso subit immédiatement la pression pour mettre en place son meilleur système de jeu et intégrer rapidement les nouvelles recrues estivales. Les résultats du début de saison seront le principal indicateur permettant de déterminer si cette nouvelle ère à Chelsea peut apporter de la stabilité.

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Jahongir Tursunov
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