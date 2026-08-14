Trump semble encore avoir sommeil : des images à la Maison-Blanche font le buzz sur Internet
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Une vidéo montrant le président américain Donald Trump fermer les yeux et baisser la tête lors d’un événement à la Maison-Blanche a été largement commentée sur les réseaux sociaux.
Les images attirent l’attention
Sur la vidéo, le président ferme les yeux pendant un moment et reste la tête baissée. Certains observateurs ont donc supposé qu’il s’était assoupi pendant la réunion.
Cependant, la vidéo ne confirme pas que Trump dormait réellement.
Ce n’est pas la première fois
Le fait que Trump ferme les yeux lors d’événements publics avait déjà suscité des discussions. Cette nouvelle séquence a de nouveau provoqué des plaisanteries et des débats sur les réseaux sociaux.
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