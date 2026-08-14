L’Inter travaille sur le transfert de Curtis Jones

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L’Inter travaille sur le transfert de Curtis Jones

Le champion d’Italie en titre, l’Inter, a intensifié ses efforts dans les dernières heures du mercato pour recruter le milieu de Liverpool Curtis Jones. Selon Goal.com, le club milanais a déjà trouvé un accord avec le joueur anglais sur les conditions de son contrat afin de renforcer encore son effectif, mais les négociations se poursuivent sur le montant du transfert. C’est ce que rapporte Goal.com.

D’après Corriere dello Sport, la direction de l’Inter travaille sans relâche, à l’approche de la clôture du mercato, pour porter toutes les lignes de l’équipe à leur niveau de perfection. Le club avait déjà renforcé avec succès les principaux postes de son effectif et concentre désormais toute son attention sur la Premier League anglaise.

Une riche histoire avec les joueurs anglais

L’entraîneur de l’Inter considère Curtis Jones comme le candidat idéal pour améliorer encore la qualité de l’équipe. Il est intéressant de noter que les joueurs anglais ont toujours occupé une place importante dans l’histoire des Nerazzurri. Après avoir notamment compté sur Ashley Young, Paul Ince et Gerry Hitchens, le club poursuit cette tradition cette saison avec les arrivées de John Stones, en provenance de Manchester City, et de Djed Spence, en provenance de Tottenham.

Curtis Jones aurait lui aussi pris une décision claire concernant son avenir et exprimé fermement son souhait de poursuivre sa carrière au stade Giuseppe Meazza. Le milieu de terrain a refusé les offres d’autres clubs et s’est déjà entendu avec le géant italien sur son contrat personnel et les commissions.

Négociations et possibilités financières

Bien que Liverpool se soit d’abord opposé à ce transfert et ait fixé un prix élevé pour son joueur, la durée de contrat qui se réduit pourrait contraindre les parties à trouver un compromis. La direction de l’Inter s’efforce actuellement de combler l’écart entre son offre et les exigences du club anglais.

La réalisation de ce transfert constituerait la dernière étape majeure pour rendre l’effectif plus équilibré tout en préservant son ossature. De plus, le départ annoncé de Davide Frattesi offrirait à l’Inter les moyens économiques et la liberté nécessaires pour financer cette importante opération.

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Jahongir Tursunov
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