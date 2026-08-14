Al-Qadsiah s’offre la star de Manchester City !

Arabie saoudite Le représentant de la Saudi Pro League, Al-Qadsiah, est sur le point de réaliser un nouveau transfert majeur. Le club saoudien a trouvé un accord avec Manchester City et le milieu de terrain de l’équipe nationale des Pays-Bas Tijjani Reijnders pour rejoindre ses rangs.

Selon le prestigieux journal néerlandais De Telegraaf , le club saoudien a proposé au milieu de 28 ans un salaire annuel de 20 millions d’euros dans le cadre d’un contrat exceptionnel de cinq ans.

Visite médicale et transfert de 60 millions d’euros

D’après les informations de la source, Tijjani Reijnders doit passer sa visite médicale officielle pour son nouveau club dans les prochaines heures.

Les médias internationaux avaient précédemment rapporté qu’Al-Qadsiah était totalement disposé à verser environ Manchester Citysur le compte de 60 millions d’euros pour finaliser ce transfert.

Le passage de Reijnders à Manchester et sa valeur

Bien que le contrat actuel du milieu néerlandais avec les Citizens ait été signé jusqu’à l’été 2030, une offre financière sans précédent et un nouveau projet devraient permettre la conclusion du transfert.

La saison dernière, Reijnders a joué un rôle important dans l’équipe dirigée par Pep Guardiola :

Matchs : 47 rencontres toutes compétitions confondues ;

Buts : 7 ;

Passes décisives : 8 passes décisives.

À titre indicatif, le prestigieux portail Transfermarkt estime actuellement la valeur marchande du joueur à 50 millions d’euros .

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