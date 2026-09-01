Vers les Jeux asiatiques 2026 : L'équipe nationale U-23 d'Ouzbékistan entame son stage

L'équipe nationale U-23 d'Ouzbékistan a entamé son nouveau stage d'entraînement le 1er septembre au Centre national de football de la capitale. Selon le service de presse de l'Association de football d'Ouzbékistan (UFA), l'entraîneur principal Ravshan Khaydarov a annoncé une liste élargie avant le prochain championnat continental.

Voyage en Chine et match amical

Nos olympiens, qui se préparent sérieusement pour les Jeux asiatiques organisés par le Japon, passeront un test international avant le début de la compétition. Selon le programme, nos représentants disputeront un match amical important à l'extérieur contre l'équipe U-23 de Chine le 10 septembre.

Ouzbékistan U-23 : Calendrier de la phase de groupes des Jeux asiatiques 2026

Date Match / Adversaires Phase de la compétition 10 septembre Chine U-23 — Ouzbékistan U-23 Match amical international (à l'extérieur) 15 septembre Ouzbékistan U-23 — Philippines U-23 Jeux asiatiques 2026, 1ère journée 18 septembre Koweït U-23 — Ouzbékistan U-23 Jeux asiatiques 2026, 2ème journée 22 septembre Ouzbékistan U-23 — Vietnam U-23 Jeux asiatiques 2026, 3ème journée

La mission des joueurs de Ravshan Khaydarov

Après le stage local et le match test en Chine, l'équipe se rendra directement au Japon. Lors de la phase de groupes, notre équipe nationale affrontera les Philippines, le Koweït et le Vietnam, luttant pour une place en phase à élimination directe et pour les premières places des Jeux asiatiques.

Selon vous, l'équipe U-23 d'Ouzbékistan, dirigée par Ravshan Khaydarov, pourra-t-elle remporter le titre aux Jeux asiatiques au Japon ?

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