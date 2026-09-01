Vers les Jeux asiatiques 2026 : L'équipe nationale U-23 d'Ouzbékistan entame son stage

·0·Sport
Vers les Jeux asiatiques 2026 : L'équipe nationale U-23 d'Ouzbékistan entame son stage

L'équipe nationale U-23 d'Ouzbékistan a entamé son nouveau stage d'entraînement le 1er septembre au Centre national de football de la capitale. Selon le service de presse de l'Association de football d'Ouzbékistan (UFA), l'entraîneur principal Ravshan Khaydarov a annoncé une liste élargie avant le prochain championnat continental.

Vers les Jeux asiatiques 2026 : L'équipe nationale U-23 d'Ouzbékistan entame son stage

Voyage en Chine et match amical

Nos olympiens, qui se préparent sérieusement pour les Jeux asiatiques organisés par le Japon, passeront un test international avant le début de la compétition. Selon le programme, nos représentants disputeront un match amical important à l'extérieur contre l'équipe U-23 de Chine le 10 septembre.

Ouzbékistan U-23 : Calendrier de la phase de groupes des Jeux asiatiques 2026

Date

Match / Adversaires

Phase de la compétition

10 septembre

Chine U-23 — Ouzbékistan U-23

Match amical international (à l'extérieur)

15 septembre

Ouzbékistan U-23 — Philippines U-23

Jeux asiatiques 2026, 1ère journée

18 septembre

Koweït U-23 — Ouzbékistan U-23

Jeux asiatiques 2026, 2ème journée

22 septembre

Ouzbékistan U-23 — Vietnam U-23

Jeux asiatiques 2026, 3ème journée

La mission des joueurs de Ravshan Khaydarov

Après le stage local et le match test en Chine, l'équipe se rendra directement au Japon. Lors de la phase de groupes, notre équipe nationale affrontera les Philippines, le Koweït et le Vietnam, luttant pour une place en phase à élimination directe et pour les premières places des Jeux asiatiques.

Selon vous, l'équipe U-23 d'Ouzbékistan, dirigée par Ravshan Khaydarov, pourra-t-elle remporter le titre aux Jeux asiatiques au Japon ?

Laissez vos pronostics et vos vœux dans les commentaires et partagez ce calendrier avec les fans de football ouzbek !

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Grand mouvement de Chelsea : offre de 65 millions d'euros à la Roma pour Manu KonéGrand mouvement de Chelsea : offre de 65 millions d'euros à la Roma pour Manu KonéAujourd'hui, 21:12Résultat historique : Javohir Sindarov monte à la 4e place du classement mondial FIDERésultat historique : Javohir Sindarov monte à la 4e place du classement mondial FIDEAujourd'hui, 19:36Un espoir du PSG rejoint la Premier League : Ibrahim Mbaye signe à Aston VillaUn espoir du PSG rejoint la Premier League : Ibrahim Mbaye signe à Aston VillaAujourd'hui, 18:55Makhmud Makhamadjonov signe un contrat de 3 ans avec le Dinamo MakhatchkalaMakhmud Makhamadjonov signe un contrat de 3 ans avec le Dinamo MakhatchkalaAujourd'hui, 18:49Flick rend hommage à la carrière légendaire de MessiFlick rend hommage à la carrière légendaire de MessiAujourd'hui, 14:39Le Real Madrid va dépenser 230 millions d'euros : tous les détails financiers du transfert de Sinaly DiomandéLe Real Madrid va dépenser 230 millions d'euros : tous les détails financiers du transfert de Sinaly DiomandéAujourd'hui, 14:34
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)