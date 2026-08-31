Hérédité surprenante dans une famille brésilienne : certains membres ont 24 doigts

La famille Da Silva, au Brésil, a attiré l'attention du monde entier grâce à une caractéristique héréditaire inhabituelle. Certains membres de la famille sont nés avec six doigts à chaque main et à chaque pied.

Cela signifie qu'ils ont un total de 24 doigts — soit 12 doigts aux mains et 12 autres aux pieds.

Selon les informations, cette caractéristique rare se transmet de génération en génération au sein de cette grande famille brésilienne. Certaines sources indiquent que sur plus de 20 membres de la famille, 14 possèdent des doigts supplémentaires aux mains et aux pieds.

Cette condition est appelée en médecine polydactylie . En raison de ce trait héréditaire, une personne peut naître avec plus de doigts que la normale sur ses mains ou ses pieds.

Le plus intéressant est que les membres de la famille Da Silva ne considèrent pas cela comme un handicap. Au contraire, ils acceptent leur différence avec fierté et mènent une vie tout à fait normale.

Pour les membres de la famille, l'une des questions les plus intrigantes avant la naissance d'un bébé n'est pas de savoir s'il s'agit d'une fille ou d'un garçon, mais plutôt s'il naîtra avec cinq ou six doigts.