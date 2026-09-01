Grand mouvement de Chelsea : offre de 65 millions d'euros à la Roma pour Manu Koné

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Grand mouvement de Chelsea : offre de 65 millions d'euros à la Roma pour Manu Koné

Le milieu de terrain central de l'équipe nationale de France et de l'AS Roma, Manu Koné, pourrait bientôt poursuivre sa carrière en Premier League anglaise. Selon les informations relayées sur les réseaux sociaux par le célèbre insider Nicolò Schira, le club londonien de Chelsea a entamé des négociations actives pour le transfert du joueur français.

Une offre de 65 millions d'euros et la décision de la Roma

Afin d'accélérer le transfert du milieu de terrain de 25 ans, les « Blues » ont soumis au club romain une offre officielle de 65 millions d'euros . La décision finale concernant la réalisation de ce transfert dépend désormais du joueur lui-même et de la direction de la Roma. Le contrat actuel de Koné avec les « Giallorossi » court jusqu'à fin juin 2029.

Transfert et statistiques de Manu Koné

Statistiques

Détails et informations

Joueur / Âge

Manu Koné (25 ans, France)

Poste

Milieu central / Milieu défensif

Club intéressé

Chelsea (Londres, Premier League)

Club actuel

AS Roma (Rome, Serie A)

Montant proposé

65 millions d'euros

Fin du contrat actuel

Jusqu'en juin 2029

Statistiques de la saison dernière

29 matchs, 2 buts, 3 passes décisives, 2 cartons jaunes

La performance du milieu français en Serie A

Au cours de la saison écoulée, Manu Koné a disputé un total de 29 rencontres en Serie A italienne avec l'AS Roma. Lors de ces matchs, il a inscrit 2 buts, délivré 3 passes décisives et a reçu 2 cartons jaunes. Son activité au milieu de terrain et son potentiel physique ont attiré l'attention des grands clubs de Premier League.

Selon vous, Manu Koné peut-il renforcer le milieu de terrain de Chelsea et justifier son prix de 65 millions d'euros ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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