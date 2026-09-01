Flick rend hommage à la carrière légendaire de Messi

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Flick rend hommage à la carrière légendaire de Messi

L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a évoqué le champion du monde de 39 ans, Lionel Messi, et la fin de sa brillante carrière de 21 ans avec l'équipe nationale d'Argentine.

Le technicien allemand a qualifié le capitaine légendaire du Barça de meilleur joueur de l'histoire du football, ne cachant pas sa tristesse de voir son parcours international prendre fin.

« J'ai pris du plaisir à le voir jouer lors de la Coupe du Monde 2026 » : l'hommage sincère de Flick

Hansi Flick a évoqué l'héritage immense de la star argentine et sa participation au dernier Mondial :

  • Le meilleur, tout simplement : « C'est le meilleur joueur du monde. Un talent vraiment incroyable » ;

  • Un jeu fantastique lors de la Coupe du Monde 2026 : « J'ai pris un immense plaisir à observer chacun de ses mouvements sur le terrain lors de la Coupe du Monde 2026 ; il a livré une performance éclatante et fantastique » ;

  • Le poids du temps et une carrière magnifique : « D'un côté, son départ m'attriste, mais c'est la vie et le temps fait son œuvre. Sa carrière en sélection a été merveilleuse. Il a prouvé qu'il était le meilleur tout au long de son parcours et encore lors de ce dernier Mondial ».

La fin d'une ère grandiose débutée en 2005

Lionel Messiet son parcours historique avec l'Argentine :

  • 21 ans de fidélité : Ayant fait ses débuts en 2005, Leo a été le leader et capitaine incontesté de l'équipe pendant près de 21 ans ;

  • Tous les sommets atteints : Durant cette période, Messi a remporté la Coupe du Monde (2022), deux Copa América (2021, 2024), l'or olympique (2008) et deux médailles d'argent en Mondial (2014, 2026), devenant l'icône absolue du football argentin.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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