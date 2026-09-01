Optoma présente une nouvelle série d'écrans 4K conçus pour un fonctionnement 24/7

La marque Optoma a officiellement annoncé sa gamme professionnelle d'écrans N-Series, destinée aux entreprises et aux espaces publics. Selon ixbt.com, cette nouvelle ligne est conçue pour un fonctionnement continu 24/7 dans les centres commerciaux, les hôtels, les établissements médicaux et les hubs de transport, devenant ainsi un outil d'information essentiel pour les organisations modernes. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique.

La gamme nouvellement présentée comprend 5 modèles dont les tailles varient de 55 à 98 pouces. Tous les modèles sont équipés de dalles 4K Ultra HD haute résolution, avec la possibilité de les installer en mode paysage ou portrait selon les besoins.

Capacités techniques et fonctions de protection

Le fabricant a accordé une attention particulière au design et à la facilité d'utilisation. Les écrans sont dotés de cadres fins et d'un verre anti-reflet spécial avec un niveau de matité de 25 %. Cela garantit une image claire même dans les espaces publics très lumineux.

De plus, pour protéger la vue des utilisateurs, les technologies Low Blue Light et anti-scintillement ont été intégrées. Les larges angles de vision permettent une lecture confortable des informations depuis n'importe quel point.

Logiciel et gestion

L'un des principaux avantages de la gamme N-Series est son système multimédia intégré basé sur Android 14 . Ce système permet d'afficher directement le contenu et de planifier sa diffusion sans avoir recours à un lecteur externe.

Le logiciel Optoma Management Suite (OMS) est prévu pour assurer une gestion centralisée. Grâce à lui, les spécialistes peuvent surveiller à distance l'état des écrans, installer des mises à jour logicielles, définir des horaires d'allumage/extinction et diffuser du contenu sur plusieurs appareils simultanément.

Connectivité et écologie

Pour la connexion des appareils, des interfaces HDMI, DisplayPort, USB Type-C et LAN sont disponibles. Les modèles à partir de 65 pouces sont également équipés d'un slot OPS (Open Pluggable Specification) supplémentaire pour l'installation de mini-PC. En plus de la connexion filaire, une option de connexion sans fil est proposée.

Optoma s'est également penché sur la durabilité environnementale, avec des fonctions de planification intelligente et de gestion de l'énergie permettant d'économiser l'électricité. De plus, 99 % des matériaux d'emballage sont issus de matières recyclables. Ces écrans sont utilisés efficacement pour divers scénarios tels que les panneaux publicitaires, les menus numériques, la signalétique et les tableaux d'information d'entreprise.