Un espoir du PSG rejoint la Premier League : Ibrahim Mbaye signe à Aston Villa

Le Paris Saint-Germain, champion en titre de la Ligue des champions et de la Ligue 1, a officiellement annoncé le transfert définitif de l'attaquant de 18 ans, Ibrahim Mbaye, vers le club anglais d'Aston Villa. L'information a été communiquée sur les réseaux sociaux officiels du club parisien.

« Un talent arrivé à 10 ans et auteur de 8 trophées »

Le service de presse du PSG a tenu à remercier le jeune avant-centre pour son parcours au sein du club :

« Ibrahim Mbaye quitte son club formateur, qu'il a rejoint à l'âge de 10 ans, après avoir gravi tous les échelons, s'être imposé en équipe première et avoir remporté huit trophées. L'attaquant de 18 ans est désormais un joueur d'Aston Villa. Le PSG est fier de la progression d'Ibrahim, le remercie et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. »

Transfert et statistiques d'Ibrahim Mbaye

Statistiques Détails et faits marquants Joueur / Âge Ibrahim Mbaye (18 ans) Poste Attaquant (Ailier / Avant-centre) Nouveau club Aston Villa (Premier League, Angleterre) Ancien club Paris Saint-Germain (PSG, France) Année d'arrivée à l'académie 2018 (à 10 ans) Débuts en équipe première 2024 (à 16 ans) Statistiques avec le PSG 42 matchs, 4 buts, 4 passes décisives Trophées remportés avec le club 8 titres

Un parcours de l'académie à la Premier League

Mbaye a intégré le système de formation du PSG en 2018 à l'âge de 10 ans et a franchi avec succès toutes les étapes. En 2024, à seulement 16 ans, il a réussi à faire ses débuts avec l'équipe première du géant français.

Le talentueux attaquant a disputé un total de 42 matchs officiels sous les couleurs parisiennes, inscrivant 4 buts et délivrant 4 passes décisives, tout en remportant 8 titres majeurs, dont la Ligue des champions et le championnat national.

Selon vous, Ibrahim Mbaye, 18 ans, pourra-t-il s'adapter rapidement au football intense et physique de la Premier League pour devenir l'une des stars d'Aston Villa ?

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