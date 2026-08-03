Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)

Le combattant ouzbek Abdumalik Yorbutayev a conclu sa nouvelle prestation en Arménie par une victoire éclatante. Il a mis KO Albert Doev lors du tournoi Hype Armenia, démontrant une nouvelle fois qu'il est un adversaire redoutable en combats de striking.

Ce résultat de Yorbutayev n'est pas un succès fortuit. Connu sous le surnom d'« Abbi », l'athlète s'était déjà fait un nom auprès des fans grâce à son style offensif, arrêtant ses adversaires dès les premiers rounds lors de ses combats précédents.

Le combat n'est pas allé à son terme

Dans le cadre de Hype Armenia, l'affrontement entre Abdumalik Yorbutayev et Albert Doev s'est terminé avant la limite. Le combattant ouzbek a mis son adversaire KO pour s'offrir une nouvelle victoire convaincante.

Pour l'instant, aucun détail précis n'a été fourni concernant le round exact de la fin du combat, la combinaison de coups menant au KO ou le temps officiel. Cependant, le résultat du duel est sans appel — Doev n'a pas pu voir le gong final.

Yorbutayev s'impose à nouveau sur la scène Hype

Ce n'est pas la première performance remarquable d'Abdumalik Yorbutayev lors des tournois Hype en Arménie.

Il avait combattu le Kazakh Yerasil Akranbek lors du tournoi Hype FC qui s'est tenu à Erevan le 28 mars 2026. Lors de ce duel, Yorbutayev avait envoyé son adversaire trois fois au tapis pour s'imposer par KO technique à 1 minute et 40 secondes du premier round.

Après ce résultat, il avait enregistré sa deuxième victoire consécutive au sein de Hype Fighting. Ce nouveau succès face à Albert Doev prolonge sa série victorieuse dans cette organisation.

Doev n'était pas un adversaire facile

Albert Doev n'est pas un novice dans les sports de combat. Il a représenté la Bulgarie en lutte gréco-romaine dans la catégorie des 77 kg et a participé aux championnats d'Europe des moins de 23 ans.

Le premier combat professionnel officiel de Doev en MMA s'était également terminé avant la limite. En septembre 2025, il avait soumis Magomed Aushev au premier round par une clé de bras. Cependant, Tapology n'a pas inclus ce résultat dans le bilan officiel en raison de doutes liés à l'organisation du tournoi.

Ainsi, Yorbutayev a réussi à stopper un adversaire doté non seulement de striking, mais aussi de solides compétences en lutte.

L'arme principale d'« Abbi » : la pression dès les premières minutes

Plutôt que d'observer longuement et de marquer des points, Yorbutayev préfère mettre la pression sur son adversaire dès les premières secondes. Ses résultats précédents confirment ce style.

Selon Sherdog, le palmarès professionnel en MMA de Yorbutayev est de 5 victoires et 1 défaite. Trois de ses victoires ont été obtenues par KO ou TKO, et deux par soumission.

Cependant, les combats avec gants ou au format spécial sous la bannière Hype ne sont pas toujours comptabilisés dans les statistiques officielles du MMA. Par conséquent, la manière dont la victoire sur Doev sera enregistrée dans le palmarès officiel de Yorbutayev dépend des règles du tournoi.

Les KO se multiplient lors de ses derniers combats

Yorbutayev s'est montré particulièrement dangereux en striking ces derniers temps. En novembre 2025, il a mis TKO Majid Sedig Moridani quelques secondes après le début du combat. En mars, il a stoppé Akranbek dès le premier round, avant de vaincre de même Odiljon Sandibekov en juillet.

Albert Doev s'ajoute désormais à cette liste. Ces résultats montrent que la puissance de frappe d'« Abbi » s'accompagne d'une capacité grandissante à plier les combats rapidement.

L'heure des grands combats a-t-elle sonné pour Yorbutayev ?

Ses prestations successives et étincelantes dans les tournois Hype augmentent également sa cote médiatique. Son style offensif, ses mimiques expressives et sa recherche constante du KO correspondent parfaitement aux attentes des combats spectaculaires.

La question principale est désormais de savoir si l'organisation lui offrira un autre combat de classement classique ou si elle lui arrangera un choc face à un adversaire renommé doté d'une grande fan-base.

Ce KO infligé à Albert Doev n'est pas seulement une victoire de plus pour Yorbutayev. Il renforce la position d'« Abbi » sur la scène Hype et crédibilise un peu plus ses ambitions pour un prochain combat d'envergure.

Selon vous, contre quel adversaire renommé Abdumalik Yorbutayev devrait-il disputer son prochain combat ? Donnez votre avis en commentaire et partagez l'article avec les passionnés de sport sur Telegram ou d'autres réseaux sociaux !