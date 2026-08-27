Un navire vieux de près de 400 ans découvert avec 5 tonnes d'or

Les restes d'un navire royal ayant fait naufrage il y a près de 400 ans près des côtes écossaises, le « Blessing of Burntisland » pourraient avoir été retrouvés. Selon les premières estimations des experts, le navire transportait une cargaison d'une valeur actuelle d'environ 20 millions de livres sterling.Outre son importance historique, la découverte suscite un grand intérêt en raison des objets précieux qu'elle pourrait contenir.

Selon les informations, ce navire appartenait au roi d'Angleterre Charles Ier.En juillet 1633, lors du couronnement du roi, le navire faisait route de la région de Fife vers le port de Leith. Cependant, une violente tempête a provoqué son naufrage dans le Firth of Forth.

Le navire mesurait environ 18 mètres de long. Il transportait les effets personnels du roi Charles Ier ainsi que d'autres cargaisons précieuses. Sur les 35 passagers et membres d'équipage, seuls deux ont survécu à la tragédie.

Des passionnés ont mené des recherches pendant près de 30 ans pour localiser l'épave. Cependant, les eaux troubles et la faible visibilité du Firth of Forth ont compliqué les recherches précédentes. Le développement des technologies de scan sous-marin a ouvert de nouvelles opportunités aux experts.

Charles Wrex Project Les représentants du projet ont récemment identifié un morceau de bois qui pourrait appartenir au navire. Cette découverte redonne espoir aux experts quant à la localisation probable du « Blessing of Burntisland ».

Parallèlement, le directeur du projet et responsable de l'organisation « Burntisland Heritage » Iain Archibald, a souligné qu'il est encore trop tôt pour confirmer avec certitude la découverte du navire.

Selon lui, les experts ont identifié la zone où les restes du navire historique pourraient se trouver. Toutefois, il est impossible de confirmer pour le moment que cette découverte appartient bien au « Blessing of Burntisland ». L'origine exacte de l'échantillon de bois reste à déterminer.

La prochaine étape prévoit une datation au radiocarbone de l'échantillon de bois. De plus, la zone sous-marine sera étudiée plus en détail pour déterminer si d'autres objets ou restes du navire sont présents.

Il est à noter que près de 500 naufrages ont été enregistrés au fond du Firth of Forth. Par conséquent, des recherches et des analyses supplémentaires sont nécessaires pour prouver que cette découverte appartient bien au navire royal.

Si les hypothèses sont confirmées, la découverte de ce navire royal, englouti il y a près de quatre siècles, pourrait devenir l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire maritime écossaise.