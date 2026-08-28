Une vague géante est apparue dans le ciel au-dessus de la côte du New Jersey

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Une vague géante est apparue dans le ciel au-dessus de la côte du New Jersey

Un phénomène météorologique inhabituel observé au-dessus de la côte de Cape May, dans l'État du New Jersey aux États-Unis, a attiré l'attention des habitants et des utilisateurs des réseaux sociaux. La structure des énormes nuages apparus dans le ciel rappelait une grande vague se déplaçant sur la mer.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on peut voir une couche de nuages longs et sombres s'étendant le long de l'horizon et se déplaçant lentement vers la côte. Cette apparence inhabituelle a donné l'impression qu'une vague géante se soulevait au-dessus de la mer.

La vidéo montrant ce paysage dramatique a été diffusée sur le réseau social X et a rapidement attiré l'attention du grand public. De nombreux utilisateurs ont exprimé leur étonnement face à l'aspect de ce phénomène naturel dans le ciel.

Cependant, les experts météorologiques ont précisé que ce phénomène n'était pas une tornade. Selon leurs explications, il s'agit d'une couche nuageuse qui se forme à basse altitude, ayant une apparence horizontale ou en forme de coin.

Ces nuages se forment généralement le long du front d'un orage ou d'un système de vents violents. Lorsqu'ils se déplacent dans le ciel, ils peuvent créer des paysages très impressionnants et, dans certains cas, ressembler de loin à une vague géante ou à un mur de nuages.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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