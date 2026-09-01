Apple perd un autre de ses cadres légendaires, Phil Schiller

Un changement majeur de personnel s'opère dans le monde de la technologie : l'un des dirigeants les plus emblématiques d'Apple, Phil Schiller, qui a été au cœur de la création de l'iPhone et de l'App Store, quitte la gestion opérationnelle. Selon Bloomberg, citant ses sources, le cadre de 66 ans cessera de diriger l'App Store et l'organisation des événements de l'entreprise. Ce changement marque la fin d'une ère importante dans l'histoire du géant technologique, rapporte Ixbt.com rapporte .

Bien qu'Apple n'ait pas fait de déclaration officielle à ce sujet, Schiller conservera son titre honorifique d'Apple Fellow et continuera de travailler sur certains projets spécifiques dont les détails n'ont pas été divulgués. Cependant, en interne, cette décision est perçue comme une étape importante vers une retraite définitive. Schiller travaille chez Apple depuis l'ère de Steve Jobs et est l'une des personnalités ayant laissé une empreinte indélébile sur le développement de la marque.

Qui reprendra la gestion de l'App Store et des événements ?

Suite au départ de Phil Schiller, responsable pendant des décennies des présentations et du marketing des produits Apple, ses fonctions sont redistribuées entre d'autres dirigeants. En particulier, le célèbre App Store passera sous le contrôle d'Eddy Cue, responsable de la division services de l'entreprise. La gestion opérationnelle directe de la boutique sera assurée par Carson Oliver, qui rendra compte directement à Cue. Son champ de responsabilité inclut désormais les boutiques d'applications alternatives et le service Apple Arcade.

Le travail de Schiller à l'App Store ne se limitait pas à une direction formelle. Il a participé activement à la prise de décision sur les applications les plus controversées, à la communication avec les développeurs, ainsi qu'aux processus de modification des règles et des commissions de la boutique dans le contexte de nouvelles lois et de litiges majeurs. Son rôle a été particulièrement important dans les litiges complexes et très médiatisés avec Epic Games qui ont duré des années.

Présentations et perspectives d'avenir

Phil Schiller confie également la direction de l'équipe chargée de l'organisation des présentations Apple et des événements d'entreprise, qui lui tenaient tant à cœur, à un autre spécialiste. Ce poste sera occupé par Nola Weinstein, qui travaille comme adjointe de Schiller depuis 2023. Le départ de Schiller représente une période de transition pour l'entreprise, et il est attendu que les jeunes dirigeants perpétuent les traditions établies par l'ancienne école.

Rappelons que Phil Schiller a travaillé chez Apple pendant des décennies, participant directement au lancement sur le marché de nombreuses générations d'iPhone, iPad, iPod et d'ordinateurs Mac. Co-fondateur de l'App Store avec Steve Jobs, Schiller a occupé le poste de vice-président senior du marketing jusqu'en 2020, avant de concentrer toute son attention sur l'App Store et les événements d'entreprise.