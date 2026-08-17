Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire

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Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire

La star du FC Barcelone et de la sélection espagnole, Lamine Yamal, a organisé une « fête rose » originale et colorée pour célébrer ses 19 ans. Sa compagne, Inés García, a partagé des images de la soirée sur Instagram.

L’anniversaire de Yamal avait lieu le 13 juillet. Toutefois, le footballeur se trouvait alors avec la sélection espagnole, en stage avant la demi-finale de la Coupe du monde 2026. Il a donc décidé de reporter sa grande fête d’anniversaire.

Les invités aussi vêtus de rose

Les photos publiées par Inés García sur les réseaux sociaux montrent que la fête avait été décorée dans un style original. Comme l’événement était placé sous le thème de la « fête rose », la plupart des invités sont également venus habillés de cette couleur.

Les coéquipiers de Yamal au FC Barcelone — Frenkie de Jong, Gavi et Fermín López — ont également participé à la fête. Des musiciens et artistes célèbres avaient aussi été conviés à l’événement.

Inés García est arrivée à la fête dans une courte robe rose vif, tandis que Yamal portait lui aussi une chemise rose assortie au thème général.

Ainsi, la star du FC Barcelone a célébré ses 19 ans avec une « fête rose » colorée et mémorable, loin des anniversaires traditionnels.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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