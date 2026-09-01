Makhmud Makhamadjonov signe un contrat de 3 ans avec le Dinamo Makhatchkala

Selon le média influent Sport24 le latéral gauche de 23 ans du club d'Andijon, Makhmud Makhamadjonov, rejoint le Dinamo Makhatchkala, club évoluant en Premier League russe (RPL). Le talentueux footballeur ouzbek a signé un contrat officiel de 3 ans avec le club du Daghestan.

Annonce du transfert et détails officiels

Le transfert devrait être officialisé après le match de la phase de groupes de la Coupe de Russie entre le Dinamo Makhatchkala et le Zénith, prévu le mercredi 2 septembre. Transfermarkt évalue actuellement la valeur marchande du joueur à 400 000 euros.

Carrière et statistiques de transfert de Makhmud Makhamadjonov

Indicateur Détails et faits marquants Joueur / Date de naissance Makhmud Makhamadjonov (30 juin 2003, 23 ans) Poste principal Latéral gauche (peut également jouer à droite et au milieu de terrain) Nouveau club Dinamo Makhatchkala (RPL, Russie) — Contrat de 3 ans Ancien club Andijon (22 matchs lors de la saison 2026, 3 passes décisives) Valeur marchande 400 000 euros (Transfermarkt) Parcours en sélection Ouzbékistan U-20 (participant à la Coupe du Monde 2023), U-23 (18 matchs, 1 but)

Du centre de formation de Bunyodkor à la RPL

Makhmud Makhamadjonov est issu de l'académie du club Bunyodkor. Intégré à l'équipe première en 2022, il a disputé 38 matchs officiels et marqué 2 buts sous les couleurs des « Hirondelles » entre 2022 et 2024.

Pakhtakor et expérience internationale : En juillet 2024, il rejoint Pakhtakor, d'abord en prêt, puis de manière permanente début 2025. Avec le club de Tachkent, il a participé à la Ligue des champions Élite de l'AFC, notamment contre Al-Hilal.

Prêt et période à Andijon : Après un prêt au Dinamo Samarcande mi-2025, le défenseur a rejoint Andijon en février 2026 pour 170 000 euros, devenant un titulaire indiscutable.

Makhamadjonov a également brillé avec l'Ouzbékistan U-20 lors de la Coupe du Monde 2023 en Argentine et a marqué 1 but en 18 sélections avec l'équipe olympique (U-23).

Selon vous, Makhmud Makhamadjonov pourra-t-il s'imposer en Premier League russe et perpétuer la tradition de succès des joueurs ouzbeks en RPL ?

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