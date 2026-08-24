Lors de la nouvelle saison de Premier League, Abdukodir Husanov s'est une fois de plus distingué par son jeu solide. Le joueur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et défenseur de« Manchester City » a disputé l'intégralité des 90 minutes lors du match de la première journée contre « Bournemouth » et a reçu une note élevée pour ses statistiques.

Lors de la rencontre au stade « Etihad »,« Manchester City » a remporté une victoire difficile 2-1. Husanov a pris place dans le onze de départ en défense centrale et est resté sur le terrain jusqu'au coup de sifflet final.

Les statistiques de Husanov ont attiré l'attention

Le portail spécialisé dans les données statistiques Flashscore a évalué les actions du footballeur ouzbek à 8,2 points.

Les indicateurs clés du défenseur de 22 ans sont les suivants :

90 minutes jouées ;

87 passes réussies sur 90 tentées ;

précision des passes — 97 pour cent ;

97 touches de balle ;

une performance solide en défense centrale.

La précision de 97 % de Husanov montre qu'il joue un rôle crucial non seulement en défense, mais aussi dans le contrôle du ballon et la relance.

Qui a obtenu une note plus élevée à« Manchester City » ?

Le score de 8,2 de Husanov est l'un des plus élevés de l'équipe.

Flashscore a attribué une note supérieure de8,5 points à Marc Guéhi parmi les joueurs de« Manchester City ». Il est devenu l'un des meilleurs joueurs du match en tant qu'auteur du but décisif.

Ainsi, dès la première journée, Husanov s'est classé parmi les joueurs les mieux notés de son équipe.

Pourquoi ce chiffre est-il important ?

Pour Husanov, l'importance de ce match ne se limite pas à sa note. Dans un championnat aussi compétitif que la Premier League, la qualité de jeu avec le ballon et la précision des passes sont essentielles pour un défenseur.

87 passes réussies et un taux de 97 % démontrent la fiabilité du footballeur ouzbek dans le jeu de possession.

Surtout, le fait d'avoir joué 90 minutes en tant que défenseur central indique que sa place dans les plans de l'équipe se consolide.

Comment la nouvelle saison a-t-elle commencé pour le footballeur ouzbek ?

Après une saison d'adaptation au football anglais, Husanov a débuté la nouvelle saison comme titulaire. Cela suscite un intérêt croissant concernant son statut à « Manchester City »et son rôle en Premier League.

Une note de 8,2 et 97 % de précision dès la première journée sont des signes d'un début de saison solide pour le défenseur ouzbek.

Le plus important est de savoir si Husanov pourra maintenir ce niveau lors des prochaines journées. La réponse viendra lors de ses prochains matchs avec « Manchester City ».» safidagi keyingi o‘yinlarida ma’lum bo‘ladi.