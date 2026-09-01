Une version abordable du PC portable Samsung Galaxy Book6 a été présentée

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Une version abordable du PC portable Samsung Galaxy Book6 a été présentée

Le géant sud-coréen Samsung a élargi sa gamme de PC portables populaires de 14 pouces en annonçant le nouveau modèle abordable Galaxy Book6. Selon ixbt.com, le prix de départ de cet appareil commence à 800 USD et plusieurs configurations seront proposées aux acheteurs. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Par rapport aux modèles plus coûteux et avancés présentés plus tôt cette année, les nouvelles versions économiques sont équipées de processeurs Core Series 3 au lieu des Core Ultra Series 3. Ces processeurs sont basés sur l'architecture Wildcat Lake et offrent des performances légèrement inférieures.

Néanmoins, la baisse de performance a considérablement augmenté l'atout majeur de l'appareil : son efficacité énergétique. Le fabricant affirme que le nouveau PC portable peut fonctionner jusqu'à 25 heures en continu sur une seule charge.

Spécifications techniques et fonctionnalités

La configuration de base de l'appareil propose 8 GB de RAM et 256 GB de stockage SSD, bien que les utilisateurs puissent choisir des modifications plus puissantes selon leurs besoins. De plus, les versions budget sont équipées d'écrans IPS de qualité avec une résolution 1080p.

Le PC portable se distingue également par son châssis ultra-léger et compact. Il pèse seulement 1,35 kg pour une épaisseur de 15,7 mm. En outre, les ingénieurs ont prévu un second slot pour le stockage de données supplémentaire à l'intérieur de l'appareil.

Autonomie et commodités supplémentaires

L'appareil est équipé d'une batterie de 61,2 Wh qui, comme mentionné précédemment, garantit jusqu'à 25 heures d'autonomie. Le PC portable prend également en charge la technologie de charge rapide.

Grâce à la fonction de charge rapide, il est possible de recharger un tiers de la batterie en seulement une demi-heure. Cela offre un grand confort aux utilisateurs constamment en déplacement ou travaillant en voyage.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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