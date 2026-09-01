Le Real Madrid va dépenser 230 millions d'euros : tous les détails financiers du transfert de Sinaly Diomandé

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Le Real Madrid va dépenser 230 millions d'euros : tous les détails financiers du transfert de Sinaly Diomandé

Le club espagnol du Real Madrid est sur le point de conclure un nouveau transfert majeur. Selon le prestigieux Mundo Deportivo , les Madrilènes vont débourser un total de 230 millions d'euros , incluant le transfert, le salaire à long terme et les charges fiscales du talentueux joueur ivoirien Sinaly Diomandé.

Cet accord est considéré comme l'un des plus importants et des plus coûteux de l'histoire du Real sur le plan financier.

Où vont les 230 millions d'euros ? (Mathématiques du transfert)

La structure des dépenses du géant madrilène se répartit comme suit :

  • 130 millions d'euros — coût direct du transfert : Le club paiera 105 millions d'euros de montant garanti, les 25 millions d'euros restants étant versés sous forme de bonus liés aux performances ;

  • 98 millions d'euros — fonds pour le salaire sur 7 ans et les impôts : Le salaire net annuel de Sinaly Diomandé (après impôts) s'élève à 7 millions d'euros. Sur sept ans, il percevra un total de 49 millions d'euros de salaire net ;

  • 49 millions d'euros — impôts versés au Trésor public : Conformément à la législation fiscale espagnole, 49 millions d'euros supplémentaires prélevés sur le salaire du joueur seront directement reversés au budget de l'État.

Un contrat à long terme jusqu'en 2033

Perspectives de l'accord :

  • 7 saisons de confiance : Le contrat officiel entre Sinaly Diomandé et le Real Madrid est prévu pour sept saisons, soit jusqu'au 30 juin 2033 ;

  • Stratégie du club : Avec cet achat, les Madrilènes visent à renforcer l'un des secteurs clés de l'équipe pour de nombreuses années et à construire un projet à long terme autour de ce jeune talent.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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