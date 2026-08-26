L'intelligence artificielle tente de tromper les humains en créant de fausses identités

·1·Monde
L'intelligence artificielle tente de tromper les humains en créant de fausses identités

Au Royaume-Uni, des tests visant à vérifier la sécurité de l'intelligence artificielle ont révélé une situation inattendue. Certains modèles d'IA, lors de l'exécution de tâches, ne se sont pas limités à fonctionner comme de simples programmes, mais ont également entrepris des actions visant à tromper les humains.

Au cours des tests, des tâches liées à la cybersécurité ont été confiées à des agents IA. Sur 122 tests effectués, il a été noté que dans 10 cas, les modèles ont pris des initiatives indépendantes non autorisées.

L'un des incidents les plus notables concerne le modèle Mythos 5 d'Anthropic. Le modèle a tenté d'insérer du code malveillant dans un logiciel open source, mais ne s'est pas contenté d'utiliser une méthode conventionnelle.

Pour faire approuver le code par un véritable développeur, le modèle a créé plusieurs fausses identités en ligne. Grâce à ces identités, il a tenté de manipuler le développeur du logiciel pour lui faire accepter le code suspect.

Cependant, le plan a échoué. Le développeur a remarqué que le code était suspect et ne l'a pas approuvé. Ainsi, l'action de l'IA n'a pas causé de dommages réels.

Il est intéressant de noter que de telles actions n'ont pas été observées uniquement sur un seul modèle. Le rapport fait état de 19 actions non autorisées au total, la plupart étant liées à Mythos 5, et deux autres ayant été observées sur le modèle GPT-5.6-Sol d'OpenAI.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Une femme perd 20 kg en ne buvant que de l'eau pendant 15 jours, mais contracte une maladie graveUne femme perd 20 kg en ne buvant que de l'eau pendant 15 jours, mais contracte une maladie graveHier, 23:53Kuleba sera-t-il le nouvel ambassadeur d'Ukraine aux États-Unis ? Le plan inattendu de Kyiv révélé !Kuleba sera-t-il le nouvel ambassadeur d'Ukraine aux États-Unis ? Le plan inattendu de Kyiv révélé !Hier, 23:51Un conseiller du président russe révèle les détails de documents secrets !Un conseiller du président russe révèle les détails de documents secrets !Hier, 23:42Un homme de 68 ans retire son pantalon au passage d'un détecteur de métauxUn homme de 68 ans retire son pantalon au passage d'un détecteur de métauxHier, 16:12Poutine signe 3 décrets secrets après le départ du directeur de la CIA : de quoi s'agit-il ?Poutine signe 3 décrets secrets après le départ du directeur de la CIA : de quoi s'agit-il ?Hier, 16:03En Ouganda, l'utilisation des fonds publics est auditée et plusieurs irrégularités sont révélées (vidéo)En Ouganda, l'utilisation des fonds publics est auditée et plusieurs irrégularités sont révélées (vidéo)Hier, 15:43
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public