Après le match de la 5e journée de la Süper Lig turque contre le débutant Amedspor, qui s'est soldé par une défaite catastrophique et inattendue de 0-5, les plateformes statistiques internationales ont évalué les performances individuelles des joueurs. Le célèbre portail Flashscore a publié les notes individuelles de tous les joueurs ayant foulé la pelouse lors de cette rencontre sensationnelle à Diyarbakır. Les leaders de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Eldor Shomurodov et Abbosbek Fayzullayev, titulaires avec Başakşehir, ont été sévèrement notés par les experts dans un contexte de crise collective.

Eldor Shomurodov n'a obtenu qu'une note de 5,4, figurant parmi les joueurs les moins performants, tandis que les actions d'Abbosbek Fayzullayev ont été évaluées à 6,1. De son côté, le Nigérian Gift Orban, auteur d'une prestation magistrale pour les hôtes, est devenu la star absolue de la journée avec une note de 9,2.

Pourquoi les statistiques de passes et de tirs des légionnaires ouzbeks ont-elles chuté à ce point, quelles performances ont distingué les leaders d'Amedspor, et quelles leçons Başakşehir, bloqué à 4 points, tirera-t-il de cette analyse statistique approfondie ?

Les chiffres de Shomurodov et Fayzullayev : l'analyse de Flashscore

La plateforme internationale a évalué la performance des deux attaquants ouzbeks avec les chiffres suivants :

Eldor Shomurodov (note 5,4) : Le capitaine, ayant joué 82 minutes, n'a tiré qu'une seule fois au but ; sur 19 passes tentées, 11 ont été réussies (soit un taux de précision de seulement 58 %).

Abbosbek Fayzullayev (note 6,1) : L'ailier, actif pendant 62 minutes, a tenté 2 tirs ; sur 18 passes, 11 ont trouvé preneur (précision de 61 %).

Le facteur de privation de ballon : Les statistiques des deux joueurs sont restées faibles car le milieu de terrain de Başakşehir a été totalement dominé par le centre adverse, empêchant la transmission de ballons de qualité vers les attaquants.

Gift Orban et Ermal Krasniqi : les héros du match notés au-dessus de 9

La victoire des hôtes s'est également reflétée dans les statistiques individuelles :

Gift Orban (note 9,2) — homme du match : L'attaquant nigérian a tiré 6 fois au but, a inscrit un doublé/triplé et a maintenu une pression constante sur la défense adverse, devenant le leader incontesté du match ;

Ermal Krasniqi (note 9,0) : Le milieu de terrain d'Amedspor a également franchi la barre des 9 points, ne laissant aucune chance aux visiteurs dans l'entrejeu et dans l'organisation des attaques ;

Supériorité tactique : Les hôtes ont surpassé Başakşehir dans tous les domaines, notamment grâce à un pressing agressif et une meilleure récupération du ballon.

Le fossé au classement : 10 points contre 4

Les chiffres reflètent clairement la situation réelle au classement :

Amedspor à la troisième place : Après cette victoire, le débutant du championnat, qui compte désormais 10 points, a grimpé dans le top 3 de la ligue turque ;

Başakşehir en difficulté avec 4 points : Ayant perdu des points pour le quatrième match consécutif, les Stambouliotes stagnent à la 13e place et se rapprochent de la zone dangereuse ;

Le temps de tirer des conclusions : Eldor Shomurodov et Abbosbek Fayzullayev devront briser cette tendance statistique négative lors des prochaines journées pour retrouver leur meilleur niveau.

Ces faibles notes publiées par Flashscore constituent un signal d'alarme sérieux pour le staff technique de Başakşehir, exigeant une révision immédiate de la connexion entre les lignes d'attaque et de milieu de terrain.

Selon vous, ces notes sévères attribuées à Shomurodov et Fayzullayev sont-elles justes, ou la débâcle collective de l'équipe a-t-elle directement influencé leurs statistiques ? Eldor et Abbos pourront-ils répondre à ces critiques sur le terrain lors de la prochaine journée ? Partagez vos avis dans les commentaires et diffusez cette analyse statistique détaillée sur les stars ouzbèkes en Turquie à tous les fans de football !