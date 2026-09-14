Islom Ismoilov s'exprime avant le choc de l'AFC Champions League Elite : le plan contre Air Force

La ville de Ferghana et toute la vallée sont à l'aube d'un événement historique attendu depuis longtemps. Au stade Istiqlol de Ferghana, dans le cadre de la 1ère journée de l'AFC Champions League Elite, le champion d'Ouzbékistan, Neftchi, affrontera le club irakien d'Air Force, sextuple champion national. Lors de la conférence de presse officielle avant le match, l'entraîneur principal de Neftchi, Islom Ismoilov ainsi que le capitaine de l'équipe Anvar G‘ofurov, ont participé et répondu ouvertement et courageusement à toutes les questions brûlantes des supporters.

Les 10 buts encaissés lors des récents déplacements en championnat à Boukhara et Karshi, les critiques entourant Botirali Ergashev, ainsi que la condition physique des nouvelles recrues — Marcus Forss, Sasse et Augusto — ont été les sujets les plus brûlants de la conférence. Le staff technique a fermement souligné que l'équipe resterait fidèle à son style offensif vertical et à haute intensité, et qu'elle ne jouerait que pour la victoire. Alors, comment Islom Ismoilov a-t-il répondu aux critiques, les nouvelles recrues sont-elles prêtes à entrer sur le terrain et quelle fête le capitaine Anvar G‘ofurov a-t-il promise au peuple de Ferghana ?

« L'AFC Champions League Elite est un niveau et un état d'esprit totalement différents » : la réponse d'Ismoilov aux critiques

L'entraîneur principal de Neftchi a abordé précisément les questions sur l'instabilité en championnat et les erreurs défensives :

« Le retour de l'AFC Champions League à Ferghana est une immense réussite » : Islom Ismoilov a commencé son discours en félicitant les supporters pour le retour de la plus grande compétition continentale des clubs à Ferghana après une longue pause, affirmant que l'objectif est d'offrir une victoire à tous nos compatriotes ;

La différence entre le championnat d'Ouzbékistan et l'AFC Champions League Elite : Les échecs en championnat national n'affecteront pas le tournoi continental : « Le championnat d'Ouzbékistan et l'AFC Champions League Elite sont deux niveaux totalement différents. Ici, le mental joue le rôle le plus important, les gars attendent ce tournoi depuis longtemps », a déclaré l'entraîneur principal ;

Le style de jeu ne changera pas : « Neftchi continuera à démontrer un football rapide, à haute intensité et vertical, quel que soit l'adversaire, car c'est la seule façon de rivaliser avec les grands du continent. »

Sasse, Augusto et Forss : les nouvelles recrues sont-elles un risque ?

La préparation physique des nouvelles stars étrangères recrutées par l'équipe a fait l'objet d'une discussion particulière :

L'état de Sasse : « Il n'est pas blessé, il a 29 ans et un immense potentiel. Nous connaissons bien l'expérience de Sasse et il correspond parfaitement à notre schéma tactique », a expliqué Ismoilov ;

Michel Augusto et Marcus Forss : Le jeune défenseur Michel n'est pas non plus blessé et est pleinement disponible. Quant au buteur anglais Marcus Forss, il a disputé les trois derniers matchs amicaux et a du temps de jeu dans les jambes ;

Contrats à long terme : L'entraîneur du club a annoncé que tous les nouveaux joueurs recrutés ont signé des contrats à long terme, et non pour six mois ou un an.

Confiance totale en Botirali Ergashev et la position d'Anvar G‘ofurov

Une réponse officielle a été donnée concernant le problème des gardiens et l'ambiance dans le vestiaire :

« Il est injuste d'écarter un gardien pour une seule erreur » : L'entraîneur principal a défendu le gardien Botirali Ergashev, critiqué ces derniers temps : « Nous croyons en Botirali. Il a beaucoup rendu service à l'équipe et le match de demain sera pour lui l'occasion de rebondir » ;

Anvar G‘ofurov : « Pas de pression, le moral est excellent » : Le capitaine G‘ofurov a déclaré qu'il attendait ce jour depuis des années, qu'il n'y avait aucune pression dans l'équipe et que l'objectif était d'offrir une véritable fête aux habitants de la vallée ;

La question de l'équipe nationale : Le capitaine a évoqué sa convocation en sélection : « Je reviens tout juste de blessure. Nous comprenons toujours les décisions de l'entraîneur, l'essentiel est de s'adapter à sa philosophie. »

Ce choc au stade Istiqlol de Ferghana sera un test important non seulement pour Neftchi, mais aussi pour démontrer le prestige de tout le football ouzbek dans l'élite continentale.

Selon vous, Neftchi, avec son effectif renouvelé et mené par l'Anglais Marcus Forss, pourra-t-il remporter une victoire convaincante contre Air Force aujourd'hui ? Croyez-vous que le football vertical offensif et rapide choisi par Islom Ismoilov portera ses fruits sur la scène continentale ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez l'analyse de ce choc historique à Ferghana avec tous les fans de football et les supporters de Neftchi !