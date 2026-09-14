Deux buts décisifs en fin de match : L'Atlético terrasse la Real Sociedad

L'un des chocs de la 5e journée de La Liga s'est déroulé à Saint-Sébastien, où l'Atlético de Madrid s'est déplacé pour affronter la Real Sociedaddans un match intense et disputé, remportant 3 points cruciaux. Bien que les « Colchoneros » aient fait face à une résistance acharnée des hôtes pendant la majeure partie de la rencontre, ils ont fait preuve de volonté et de sang-froid dans les dernières minutes pour s'imposer 2-0. Le sort du match a été scellé par un penalty transformé par Alejandro Grimaldo à la 84e minute et un but en contre-attaque de Jonathan David à la 90e minute.

Grâce à cette précieuse victoire à l'extérieur, les hommes de Diego Simeone atteignent 10 points et grimpent directement à la 4e place du classement. La Real Sociedad, quant à elle, reste à la 12e place avec 7 points. Comment l'Atlético a-t-il réussi à faire la différence alors que le score était de 0-0 jusqu'à la 84e minute, quel a été l'impact des trois changements de Simeone à la 60e minute, et quelle pression les Madrilènes exercent-ils sur les leaders de la course au titre ?

6 minutes de « feu » à Saint-Sébastien : des buts décisifs aux 84e et 90e minutes

Le paroxysme dramatique de la rencontre a eu lieu en fin de match :

Un penalty plein de sang-froid à la 84e minute : Alors que le match se dirigeait vers un nul, les Madrilènes ont obtenu un penalty — Alejandro Grimaldo a trompé Remiro sans trembler, donnant l'avantage à l'Atlético ;

Le coup de grâce de Jonathan David à la 90e minute : Profitant des espaces laissés par les hôtes partis à l'abordage, l'attaquant remplaçant David a porté le score à 2-0 à la 90e minute, mettant fin à tout suspense ;

Oblak et le rempart défensif : La ligne défensive menée par Jan Oblak (Pubil, Romero, Hranáč et Simeone) a repoussé les attaques dangereuses des Basques sans commettre d'erreur, préservant sa cage inviolée.

Le coup tactique de Simeone : les remplaçants font la différence

Les changements tactiques effectués par l'entraîneur de l'Atlético à la 60e minute ont été le facteur clé de la victoire :

L'entrée en jeu de Jonathan David : Entré à la place de Marcos Llorente, David a dynamisé l'attaque et le pressing, finissant par inscrire le but de la victoire ;

L'équilibre apporté par Koke et Cardoso : Entrés à la place de Lee Kang-in et Baena, les expérimentés Koke et Cardoso ont stabilisé le milieu de terrain, étouffant les contre-attaques de la Real Sociedad dans l'œuf ;

Des effectifs solides de chaque côté : Côté Atlético, des créateurs comme Lookman et Hjulmand ont été actifs, tandis que la Real Sociedad s'est appuyée sur la force de Remiro, Gómez, Sučić, Barrenetxea et Oyarzabal (puis Kubo et Óskarsson).

10 points et 4e place : la poursuite continue

Cette victoire a intensifié la situation au classement de La Liga :

L'Atlético dans le top 4 : Avec 10 points en 5 matchs, l'équipe de Simeone s'est installée à la 4e place de La Liga et surveille de près le leader, le FC Barcelone (15 points), ainsi que ses poursuivants ;

Le déclin de la Real Sociedad : Le club basque stagne avec 7 points et chute à la 12e place, les pertes de points successives éloignant l'équipe de la zone européenne ;

Simeone montre du caractère : Arracher la victoire dans les dernières minutes lors de déplacements difficiles prouve que les ambitions de titre des « Colchoneros » sont toujours bien présentes.

Ces 3 points pris à Saint-Sébastien démontrent que l'Atlético reste l'une des équipes les plus dangereuses d'Europe, non seulement par la profondeur de son effectif, mais aussi par la flexibilité tactique de son staff technique.

Selon vous, l'Atlético, renforcé par de nouveaux noms comme Alejandro Grimaldo et Jonathan David, peut-il réellement contester le titre de La Liga cette saison au FC Barcelone et au Real Madrid ? La tactique de Diego Simeone dans les dernières minutes prouve-t-elle qu'il reste l'un des meilleurs stratèges au monde ? Partagez vos réflexions dans les commentaires et diffusez cette analyse de La Liga à tous les passionnés de football !