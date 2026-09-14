Lors de la 5e journée de la saison 2026/27 de la Süper Lig turque, un résultat dramatique et un tournant inattendu ont surpris les fans de football ouzbeks. Le promu, Amedspor, a infligé une défaite sensationnelle et écrasante de 5-0 à domicile au club stambouliote de Başakşehir. Les stars de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Eldor Shomurodov et Abbosbek Fayzullayev, étaient titulaires dès le coup d'envoi. Cependant, la série de buts impeccable de notre capitaine de 31 ans, qui avait marqué lors des quatre premiers matchs de la saison, a pris fin à Diyarbakır.

Le héros du match, l'attaquant nigérian Gift Orban, a inscrit un triplé contre Başakşehir, rejoignant la star de Galatasaray, Victor Osimhen, en tête du classement des buteurs. Pourquoi la défense stambouliote s'est-elle effondrée après le but contre son camp en fin de première mi-temps, comment Shomurodov défendra-t-il son « Soulier d'Or » face aux attaquants nigérians, et que décidera le match du 20 septembre pour Başakşehir ?

5 buts sans réponse d'Amedspor : les détails du désastre à Diyarbakır

La rencontre est devenue un casse-tête tactique inattendu pour les visiteurs :

Un but contre son camp inattendu à la 45+1e minute : Le but contre son camp d'Emin Bayram dans le temps additionnel de la première mi-temps a ruiné tous les plans de Başakşehir ;

Le récital de 23 minutes de Gift Orban : Entré en scène en seconde période, l'attaquant nigérian a marqué deux buts aux 51e et 55e minutes, puis a complété son triplé d'une frappe imparable à la 74e minute (4-0) ;

Le point final par Mbaye Diagne : Entré en jeu, l'attaquant expérimenté Diagne a porté le score à 5-0 à la 83e minute ;

Le remplacement du duo ouzbek : Sur fond de performance décevante, le staff technique a remplacé Abbosbek Fayzullayev à la 63e minute et Eldor Shomurodov à la 82e minute.

Bataille intense pour le titre de meilleur buteur : Shomurodov pris en étau entre deux Nigérians

La course au « Soulier d'Or » du championnat turc a atteint une nouvelle étape intense :

L'exploit historique de l'an dernier : La saison dernière, Shomurodov a lutté jusqu'à la dernière journée avec le joueur de Trabzonspor, Paul Onuachu, les deux terminant meilleurs buteurs de la ligue avec 22 buts chacun ;

Le duo de tête Osimhen et Orban avec 6 buts : Actuellement, la star de Galatasaray, Victor Osimhen, est en tête avec 6 buts, et Gift Orban, qui a fait trembler les filets de Başakşehir, a également atteint les 6 buts, partageant la première place ;

Le peloton de poursuivants : Des stars expérimentées comme Eldor Shomurodov, Mohamed Salah et Dušan Vlahović, avec 4 buts chacun, suivent les deux leaders ;

La mission de maintenir son statut : Pour rivaliser avec Orban, formé dans les écoles de clubs français, allemands et italiens, et la star Osimhen, Shomurodov doit désormais marquer plus souvent et régulièrement.

Quatre matchs sans victoire : que réserve l'avenir à Başakşehir ?

Le club stambouliote a perdu des points pour le quatrième match consécutif et chute au classement :

Le temps d'arrêter la crise : Le moral bas au sein de l'équipe et les erreurs défensives flagrantes doivent être corrigés immédiatement ;

Le test du 20 septembre : Istanbul Başakşehir disputera son prochain match de la 6e journée le 20 septembre à domicile contre Gençlerbirliği ;

La mission de Shomurodov et Fayzullayev : Les fans attendent une performance brillante et des buts victorieux de la part des leaders de notre équipe nationale lors de ce match à domicile.

Bien que la lourde défaite de Başakşehir à Diyarbakır soit un coup dur pour la défense de l'équipe, la lutte pour le titre de meilleur buteur est devenue plus féroce que jamais pour Eldor Shomurodov.

Selon vous, Eldor Shomurodov peut-il dépasser les stars nigérianes Victor Osimhen et Gift Orban pour remporter le « Soulier d'Or » de la Süper Lig cette saison ? Başakşehir pourra-t-il se remettre de ce coup dur lors du match contre Gençlerbirliği le 20 septembre ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse importante sur nos compatriotes dans le championnat turc avec tous les fans de football !