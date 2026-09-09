Quelle note pour Abduqodir Husanov lors du match de Manchester City contre Porto ?

Abduqodir Husanov de Manchester City est entré en jeu en tant que remplaçant lors du match de Ligue des champions contre Porto. Le défenseur ouzbek a remplacé Joško Gvardiol à la 48e minute.

Husanov a joué près d'une mi-temps. La plateforme statistique Sofascore a évalué sa performance à 6,8.

Manchester Citya remporté le match au Portugal sur le score de 2-0. Les deux buts ont été inscrits par Erling Haaland. L'attaquant norvégien a ouvert le score à la 47e minute et a marqué son deuxième but à la 90+1e minute.

À la fin du match, la note moyenne des joueurs de Manchester Cityétait de 7,02. Husanov a été évalué à 6,8.