Lors de la 5e journée de la Süper Lig turque, la rencontre tant attendue par les fans de football ouzbeks s'est soldée par un résultat inattendu et catastrophique. Dans un match où deux stars majeures de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Eldor Shomurodov et Abbosbek Fayzullayev, étaient titulaires, le club stambouliote de Başakşehir a été écrasé 0-5 à l'extérieur par Amedspor. Au stade de Diyarbakır, l'attaquant local Orban a réalisé un triplé, tandis que la défense des Stambouliotes, dirigée par Nuri Şahin, s'est totalement effondrée.

Le plus regrettable est que notre capitaine Eldor Shomurodov, qui marquait régulièrement en ce début de saison, est resté muet pour la première fois, et nos deux compatriotes ont été remplacés en seconde période. Avec seulement 1 point récolté lors des 4 derniers matchs, Başakşehir est en pleine crise et stagne à la 13e place, tandis qu'Amedspor grimpe à la 3e place avec 10 points. Pourquoi les protégés de Şahin ont-ils subi une telle déroute, et comment l'équipe des stars ouzbèkes sortira-t-elle de cette impasse ?

5 buts sans réponse à Diyarbakır : l'effondrement de la défense de Başakşehir

La rencontre est devenue un véritable cauchemar pour les visiteurs dès la fin de la première mi-temps :

Un but contre son camp en fin de première période : À la 45+1e minute, le but contre son camp de Bayram a bouleversé tous les plans tactiques de Başakşehir ;

Le triplé d'Orban en 23 minutes : Entré en scène dès le début de la seconde période, Orban a marqué aux 51e, 55e et 74e minutes, démantelant la défense adverse ;

Le coup de grâce de Diagne : À la 83e minute, alors que le sort du match était déjà scellé, Diagne, entré en jeu, a porté le score à 5-0 ;

Chronique des compositions : Côté locaux, Lafont, Dellova, Khalil, Krasniqi, Orban, Saba, Balet, Bates, Meras, Raveloson et Soyalp étaient sur le terrain, tandis que Başakşehir a débuté avec Dilmen, Kaluzinski, Bayram, Gunesh, Kemen, Opéri, Opoku, Skov Olsen, Sahiner, Fayzullayev et Shomurodov.

Shomurodov et Fayzullayev remplacés : sécheresse sur le front de l'attaque

Ouzbeks actions des légionnaires sur le terrain et décisions du staff technique :

Shomurodov muet pour la première fois : L'attaquant de 31 ans, qui marquait à chaque match cette saison, a joué 82 minutes avant de quitter le terrain sans but, cédant sa place à Özcan ;

Fayzullayev remplacé à la 63e minute : Abbosbek Fayzullayev, qui a tenté de s'activer sur l'aile, a été remplacé par Brnić alors que le score était de 0-3 ;

Rupture de l'approvisionnement en ballons : Le milieu de terrain de Başakşehir, sous une forte pression adverse, n'a pu fournir que très peu d'opportunités et de passes aux attaquants ouzbeks.

1 point en 4 matchs : grave crise pour l'équipe de Nuri Şahin

La situation du club stambouliote cette saison devient préoccupante :

L'ampleur de la crise : Avec seulement un match nul lors des quatre dernières rencontres, Başakşehir reste à la 13e place avec 4 points au total ;

L'ascension d'Amedspor : Grâce à cette victoire historique à domicile, les hôtes totalisent 10 points et grimpent à la 3e place de la Süper Lig ;

Erreurs tactiques : Bien que Nuri Şahin ait effectué trois changements dès le début de la seconde mi-temps (Yildirim, Sari, Karbovnik), cela n'a pas comblé les lacunes défensives et l'équipe a accumulé les cartons jaunes (Opéri, Gunesh).

Cette défaite humiliante de Başakşehir à Diyarbakır montre que la direction du club et le staff technique doivent tirer des conclusions sérieuses.

Selon vous, quelle est la cause principale de la déroute 0-5 de Başakşehir : la tactique de Nuri Şahin ou les erreurs grossières des défenseurs ? Eldor Shomurodov et Abbosbek Fayzullayev pourront-ils sortir le club de cette crise profonde lors des prochaines journées ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse brûlante sur nos compatriotes dans le championnat turc avec tous les fans de football !