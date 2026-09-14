Drame absolu à la 90+4e minute : La Juventus s'incline face à Sassuolo

Dans le cadre de la 4e journée de Serie A, l'un des chocs les plus intenses a offert aux fans une dose d'adrénaline pure et un scénario dramatique incroyable. Lors d'un match électrique au Mapei Stadium, la Juventus de Turin, en déplacement, a subi une défaite douloureuse 2-3 après avoir encaissé un but dans les dernières secondes du temps additionnel. Bien que la majeure partie du match soit restée sans but, un véritable « incendie » s'est déclaré après la 65e minute : malgré le doublé d'Edon Zhegrova, entré en jeu pour les Turinois, les hôtes ont arraché la victoire à la 90+4e minute grâce à une frappe d'Adzic.

Après ce résultat inattendu, les deux clubs comptent 7 points et occupent les 8e et 9e places du classement. Quelles erreurs grossières le géant turinois a-t-il commises aux 89e et 90+4e minutes, comment le banc de Sassuolo a-t-il changé le cours du match, et pourquoi la défense de la « Vieille Dame » n'a-t-elle pas pu résister à la pression en fin de match ?

29 minutes de tempête au Mapei : la chronique des 5 buts

La dernière demi-heure du match est devenue l'un des moments les plus spectaculaires de l'histoire de la Serie A :

Le premier coup d'Esposito : À la 65e minute, l'attaquant des hôtes, Francesco Pio Esposito, a puni la défense turinoise pour ouvrir le score et donner l'avantage à Sassuolo ;

La première réponse de Zhegrova : Entré en jeu à la 60e minute par Thiago Motta et son staff, Zhegrova a rétabli l'équilibre à la 82e minute avec une action brillante — 1:1 ;

Le duel des 89e et 90+1e minutes : Alors qu'il ne restait qu'une minute, Bovie, entré en cours de jeu, a redonné l'avantage à Sassuolo, mais deux minutes plus tard, à la 90+1e minute, Zhegrova a marqué un autre super but pour signer son doublé (2:2) ;

Le coup de théâtre de la 90+4e minute : Alors que le match semblait se diriger vers un nul, Adzic, entré à la 71e minute, a trompé Vicario à la 90+4e minute, faisant vibrer les tribunes du Mapei — 3:2.

La bataille des remplaçants : les choix tactiques de Motta et Dionisi/Grosso

Le sort de la rencontre s'est joué directement grâce au talent des remplaçants :

Zhegrova — le seul point lumineux de la Juventus : Remplaçant Francisco Conceição, Zhegrova est devenu le joueur le plus prolifique sur le terrain, passant tout près de sauver son équipe de la défaite à deux reprises ;

L'efficacité à 100 % de la rotation de Sassuolo : Le staff technique des hôtes a effectué trois changements simultanés à la 71e minute (Bovie, Adzic et Domingues) — ce sont précisément Bovie et Adzic qui ont marqué les buts de la victoire, devenant les héros du jour ;

Compositions offensives et défensives : Côté Juve, Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumí, Çelik, Luiz, Koopmeiners, González, Conceição, Alaybegovic et Kolo Muani étaient sur le terrain, tandis que Sassuolo s'est appuyé sur des forces expérimentées comme Murić, Matić, Llorente et Berardi.

L'équilibre à 7 points au classement : le risque de décrochage face aux cadors

Cette défaite porte un coup dur aux ambitions de titre de l'équipe turinoise :

Le duel pour les 8e et 9e places : Après 4 journées, la Juventus compte 7 points et reste à la 8e place selon la différence de buts ; Sassuolo, avec le même nombre de points, occupe la 9e place ;

Signal d'instabilité défensive : Le fait que la « Vieille Dame » encaisse deux buts après la 90e minute montre de sérieux problèmes de communication entre la charnière centrale et le gardien ;

La responsabilité des prochaines journées : Alors que les leaders avancent sans perdre de points, de telles pertes à l'extérieur pourraient exposer la Juventus au risque d'être rapidement distancée dans la course au titre.

Ce thriller de 5 buts au Mapei Stadium a prouvé une fois de plus qu'aucun géant n'est à l'abri en Serie A et que la lutte ne s'arrête jamais jusqu'à la dernière seconde.

Selon vous, la défaite de la Juventus à la 90+4e minute est-elle due à une erreur tactique du staff ou à l'inattention des défenseurs ? Edon Zhegrova doit-il devenir un titulaire indiscutable après ce match ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse de ce thriller dramatique de Serie A avec tous les passionnés de football !