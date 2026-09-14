Lamine Yamal explique pourquoi il était mécontent de sa performance lors de la Coupe du Monde

La star du FC Barcelone et de l'équipe nationale d'Espagne, Lamine Yamal, a révélé qu'il était mécontent de ses performances individuelles malgré la victoire en Coupe du Monde. Cette situation illustre les exigences élevées que le joueur s'impose et le fait que le succès collectif prime sur les résultats personnels. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon Goal.com, le jeune attaquant a marqué 24 buts et délivré 18 passes décisives la saison dernière avec son club, remportant la Liga et la Supercoupe d'Espagne. Cependant, le Mondial avec l'équipe nationale n'a pas été aussi fructueux pour lui en termes de statistiques personnelles.

Statistiques personnelles au Mondial et tâches cachées

Malgré sa contribution majeure au titre mondial de l'Espagne, Lamine Yamal n'a marqué qu'un seul but et n'a délivré aucune passe décisive en 8 matchs. Ce sont précisément ces chiffres qui ont causé le mécontentement du joueur.

Dans une interview accordée à Universo Valdano, le joueur a également évoqué sa condition physique et les problèmes rencontrés durant le tournoi. Il a souligné que son mécontentement n'était pas dû à une blessure, mais à son niveau d'exigence extrêmement élevé.

Le travail de l'ombre sur le terrain et les projets futurs

Yamal a rappelé les tâches tactiques invisibles dans les statistiques et les espaces qu'il a créés pour ses coéquipiers. Selon lui, un joueur capable d'attirer trois défenseurs adverses est un atout majeur pour un entraîneur.

Bien qu'il n'ait que 19 ans, Lamine Yamal a déjà enrichi son palmarès avec un Championnat d'Europe, une Coupe du Monde, trois titres de Liga et d'autres trophées. Cependant, ces succès ne font qu'accroître son désir de réaliser de meilleures performances lors des prochains tournois.