Lamine Yamal explique pourquoi il était mécontent de sa performance lors de la Coupe du Monde

·6·Sport
Lamine Yamal explique pourquoi il était mécontent de sa performance lors de la Coupe du Monde

La star du FC Barcelone et de l'équipe nationale d'Espagne, Lamine Yamal, a révélé qu'il était mécontent de ses performances individuelles malgré la victoire en Coupe du Monde. Cette situation illustre les exigences élevées que le joueur s'impose et le fait que le succès collectif prime sur les résultats personnels. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon Goal.com, le jeune attaquant a marqué 24 buts et délivré 18 passes décisives la saison dernière avec son club, remportant la Liga et la Supercoupe d'Espagne. Cependant, le Mondial avec l'équipe nationale n'a pas été aussi fructueux pour lui en termes de statistiques personnelles.

Statistiques personnelles au Mondial et tâches cachées

Malgré sa contribution majeure au titre mondial de l'Espagne, Lamine Yamal n'a marqué qu'un seul but et n'a délivré aucune passe décisive en 8 matchs. Ce sont précisément ces chiffres qui ont causé le mécontentement du joueur.

Dans une interview accordée à Universo Valdano, le joueur a également évoqué sa condition physique et les problèmes rencontrés durant le tournoi. Il a souligné que son mécontentement n'était pas dû à une blessure, mais à son niveau d'exigence extrêmement élevé.

Le travail de l'ombre sur le terrain et les projets futurs

Yamal a rappelé les tâches tactiques invisibles dans les statistiques et les espaces qu'il a créés pour ses coéquipiers. Selon lui, un joueur capable d'attirer trois défenseurs adverses est un atout majeur pour un entraîneur.

Bien qu'il n'ait que 19 ans, Lamine Yamal a déjà enrichi son palmarès avec un Championnat d'Europe, une Coupe du Monde, trois titres de Liga et d'autres trophées. Cependant, ces succès ne font qu'accroître son désir de réaliser de meilleures performances lors des prochains tournois.

Lamine YamalFC BarceloneEspagneCoupe du MondeFootball
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Ousmane Dembélé réagit aux propos de Kylian MbappéOusmane Dembélé réagit aux propos de Kylian MbappéAujourd'hui, 13:35Lamine Yamal affiche ses ambitions pour le Ballon d'Or 2026Lamine Yamal affiche ses ambitions pour le Ballon d'Or 2026Aujourd'hui, 13:17Erling Haaland établit un record et Manchester City remporte le derbyErling Haaland établit un record et Manchester City remporte le derbyAujourd'hui, 12:18Finale historique à New York : Zverev bat Shelton et égale un record vieux de 49 ansFinale historique à New York : Zverev bat Shelton et égale un record vieux de 49 ansAujourd'hui, 09:22Scandale lors du derby de Manchester : L'erreur sur le but de Haaland officiellement reconnueScandale lors du derby de Manchester : L'erreur sur le but de Haaland officiellement reconnueAujourd'hui, 09:15Manchester United battu dans le derbyManchester United battu dans le derbyAujourd'hui, 09:12
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
«Donnez-moi un adversaire plus fort !» : Michael Page après son combat contre Nursulton Ruziboev
«Donnez-moi un adversaire plus fort !» : Michael Page après son combat contre Nursulton Ruziboev
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
Un récital dans un nouveau rôle : Behruz Karimov impressionne avec Lugano
Un récital dans un nouveau rôle : Behruz Karimov impressionne avec Lugano
Quelle note pour Abduqodir Husanov lors du match de Manchester City contre Porto ?
Quelle note pour Abduqodir Husanov lors du match de Manchester City contre Porto ?