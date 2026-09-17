Super remontada à Old Trafford : MU perd 2-3 face à Brighton après avoir mené 2-0

Le troisième tour de la Carabao Cup a été le théâtre d'une sensation brûlante et d'un véritable thriller footballistique. À Old Trafford, recevant Brighton, Manchester Uniteda entamé le match avec une pression étouffante, menant 2-0 dès la 10e minute. Cependant, cette avance a coûté cher aux Mancuniens : les « Seagulls » ont fait preuve d'une volonté et d'une discipline tactique incroyables, inscrivant trois buts consécutifs pour réaliser une remontada fantastique de 3-2. En conséquence, «Manchester United» a fait ses adieux à la compétition de manière humiliante devant ses propres supporters.

Dans les rencontres parallèles, Aston Villa, dirigé par Unai Emery, s'est imposé 3-1 sur le terrain de Coventry grâce à un doublé de Tammy Abraham pour atteindre le tour suivant, tandis qu'à Liverpool, Everton a battu Wolverhampton sur le score minimal de 1-0 grâce à un but d'Alcaraz à la 80e minute. Alors, pourquoi «Manchester United» n'a-t-il pas pu défendre son avance de deux buts acquise en 10 minutes, comment le nouveau schéma tactique de Brighton a-t-il explosé et quel impact cet échec en coupe aura-t-il sur l'ambiance au sein de MU ?

« Catastrophe à Old Trafford » : le drame du 2-0 au 2-3

Chronique des buts du duel MU - Brighton :

Deux frappes rapides (8e et 10e minutes) : Manchester United a parfaitement entamé la rencontre, Lacey ouvrant le score à la 8e minute, suivi deux minutes plus tard par une frappe précise de Mason Mount pour porter le score à 2-0 ;

Douche froide en fin de première période : À la 45e minute, Kostulas a réduit l'écart, offrant un avantage psychologique aux « Seagulls » ;

L'héroïsme de Gross et de Cuyper : En seconde période, les visiteurs ont pris le contrôle total, Pascal Gross égalisant à la 65e minute, et le remplaçant Maxim de Cuyper inscrivant le but de la victoire à la 70e minute pour sceller le score final à 2-3 ;

Rotation tardive : Les entrées en jeu de Mbeumo, Zirkzee et Mainoo à la 66e minute, puis de Bruno Fernandes à la 73e minute, n'ont pas pu sauver les Mancuniens du désastre en coupe.

Guerriers de la Carabao Cup : les compositions de MU et Brighton

Les joueurs alignés par les entraîneurs pour ce choc intense :

Composition de Manchester United : Darlow (g), Dalot, Mazraoui, Mount (Fernandes, 73e), Haven, Lacey (Mbeumo, 66e), Leny Yoro, Andrey Santos (Mainoo, 66e), Youri Tielemans, Marcus Rashford, Benjamin Sesko (Zirkzee, 66e) ;

Composition de Brighton : Steele (g), Adjam, Struijk, Gross, Chema, Kostulas, Costinha, Boscali (Ayari, 74e), O'Riley (Gomes, 66e), Yalcouye (de Cuyper, 66e), Vuskovic ;

Classe et tactique : Brighton a exploité ses remplaçants et a puni sans pitié les espaces dans l'axe défensif de MU lors des contre-attaques.

Leçon de maîtrise d'Aston Villa et détermination d'Everton

Détails des autres rencontres intéressantes du 3e tour :

Coventry - Aston Villa (1-3) : Pour le club de Birmingham, l'attaquant Tammy Abraham a inscrit un doublé aux 7e et 59e minutes, tandis que Ross Barkley a marqué à la 40e minute ; le but de Thorpe à la 27e minute n'a rien changé ;

Le duo Abraham et Barkley : Malgré la rotation, Villa a fait preuve d'une grande classe, faisant un pas audacieux vers le trophée en Carabao Cup ;

Everton - Wolverhampton (1-0) : Dans un match intense où Jack Grealish était titulaire, Carlos Alcaraz, entré en jeu à la 77e minute, a inscrit le but décisif trois minutes plus tard, à la 80e minute.

L'élimination précoce de Manchester United en Carabao Cup après avoir mené 2-0 à domicile montre que les graves problèmes défensifs de l'équipe ne sont toujours pas résolus et que le club pourrait retomber dans une crise.

Selon vous, la défaite de Manchester United après avoir mené 2-0 est-elle due à la tactique de l'entraîneur ou à la complaisance des joueurs ? Aston Villa, mené par Tammy Abraham, peut-il soulever le trophée cette année ? Laissez vos analyses en commentaires et partagez ce compte-rendu dramatique du football anglais avec tous les fans et supporters de la Premier League !