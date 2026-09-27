La Norvège et le Portugal s'affrontent aujourd'hui pour la tête de la Ligue des Nations

Ce soir, le 27 septembre, l'un des chocs les plus attendus de la 2e journée de la phase de groupes de l'UEFA Nations League aura lieu. Au célèbre stade Ullevaal d'Oslo, l'équipe nationale de Norvège accueillera l'une des grandes nations du continent : le Portugal. Il a été confirmé que l'arbitre français expérimenté François Letexier dirigera cette rencontre capitale.

Le match débutera à 23h45 (heure de Tachkent) et les deux équipes alignent leurs meilleurs éléments : les hôtes s'appuieront sur une force offensive menée par Martin Ødegaard et Erling Haaland, tandis que les visiteurs compteront sur des stars comme Rúben Dias, João Cancelo, João Félix et Gonçalo Ramos. Lors de la 1ère journée, la Norvège a renversé le Danemark 3-2, tandis que le Portugal a battu le Pays de Galles 1-0. Le match d'aujourd'hui est crucial car il déterminera le seul leader du groupe.

« Haaland vs Dias, 23h45 et la course à la tête du groupe » : 5 points clés du choc

Informations officielles et faits importants avant le super match à Oslo :

Le choc central d'aujourd'hui : Le 27 septembre, dans le cadre de la 2e journée de la Ligue des Nations, la Norvège et le Portugal s'affrontent ;

Stade Ullevaal et arbitre principal : Le match se déroulera à Oslo et sera dirigé par le célèbre arbitre français François Letexier ;

Heure du match : La rencontre débutera ce soir à 23h45 (heure de Tachkent) ;

Un début victorieux lors de la 1ère journée : La Norvège a battu le Danemark 3-2 dans un match dramatique, tandis que le Portugal a enregistré une victoire importante 1-0 contre le Pays de Galles ;

Calendrier de la 3e journée : Lors de la 3e journée, le 1er octobre, la Norvège se déplacera au Pays de Galles et le Portugal sera l'invité du Danemark.

Ligue des Nations : Comparaison des compositions d'équipe entre la Norvège et le Portugal

Tableau des compositions officielles de départ pour le match décisif au stade Ullevaal :

Lignes et positions Équipe nationale de Norvège Équipe nationale du Portugal Gardien (GK) Ørjan Nyland Diogo Costa Défense (DF) Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Thorbjørn Heggem João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes Milieu de terrain (MF) Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard João Palhinha, João Neves Attaque (FW) Andreas Schjelderup, Antonio Nusa, Erling Haaland Francisco Conceição, João Félix, Pedro Neto, Gonçalo Ramos Résultat de la 1ère journée Victoire 3-2 contre le Danemark Victoire 1-0 contre le Pays de Galles Programme de la 3e journée (1er octobre) Déplacement au Pays de Galles Déplacement au Danemark

Expertise footballistique : Pourquoi ce match est-il considéré comme une révolution tactique ?

Conclusions des commentateurs, analystes tactiques et recruteurs du football européen :

« Le duel Erling Haaland vs Rúben Dias » : À l'échelle des clubs Deux stars mondiales qui jouent ensemble à Manchester City — Haaland et Dias — s'affronteront en équipes nationales ; la maîtrise positionnelle de Dias sera la clé pour savoir s'il peut arrêter la principale force de frappe norvégienne ;Ødegaard et la créativité au milieu :

Les passes intelligentes d'Ødegaard au centre du terrain et les ailiers rapides comme Nusa et Schjelderup tenteront d'exploiter les espaces derrière les défenseurs offensifs du Portugal, Mendes et Cancelo ; L'attaque polyvalente du Portugal :

Le quatuor rapide composé de Félix, Conceição, Neto et Ramos maintiendra la défense norvégienne sous pression constante ; le tandem Palhinha-Neves assurera le contrôle du ballon au milieu pour faire pencher le rythme du match en faveur des Portugais. Selon vous, la Norvège menée par Erling Haaland pourra-t-elle surprendre les stars portugaises et prendre seule la tête du groupe, ou le Portugal repartira-t-il avec les trois points grâce à sa classe et son expérience ? Quel score attendez-vous de ce grand match ? Laissez vos pronostics dans les commentaires et partagez l'analyse du match le plus chaud de la Ligue des Nations avec tous les fans de football !

Sizningcha, bugun Osloda bo‘lib o‘tadigan to‘qnashuvda Erling Holand boshchiligidagi Norvegiya portugal yulduzlarini dog‘da qoldirib, guruhda yakka peshqadam bo‘lib oladimi yoki Portugaliya sinfi va yuksak tajribasi evaziga safardan uch ochko bilan qaytadimi? Bugungi katta o‘yindan qaysi hisobni kutmoqdasiz? Shaxsiy taxminlaringizni izohlarda qoldiring va Millatlar ligasining eng qaynoq bahsi tahlilini barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!