Klopp dévoile la tactique de l'Allemagne : l'équipe a besoin d'un effet « Waouh » dans le stade

Une nouvelle ère commence pour l'équipe nationale d'Allemagne. Lors de sa première conférence de presse en tant que sélectionneur, Jürgen Klopp a clairement exposé le style de jeu de l'équipe : une défense à quatre, un rythme élevé et un pressing étouffant qui ne laisse aucun répit à l'adversaire.

Cependant, l'objectif principal de Klopp va au-delà des simples résultats. Il veut qu'après les matchs de l'Allemagne, les supporters quittent le stade avec un sentiment unique : « Waouh, c'était incroyable. »

Une défense à quatre : la base du nouveau système

En analysant la Coupe du Monde 2026, Klopp a remarqué que l'Espagne, vainqueur du tournoi, avait contrôlé le milieu de terrain grâce à un système à quatre défenseurs. C'est pourquoi le nouveau modèle tactique de l'Allemagne devrait également reposer sur une arrière-garde de quatre joueurs.

L'entraîneur n'a pas encore précisé le schéma exact — 4-3-3 ou 4-2-3-1. Cependant, son plan donnera la priorité aux principes suivants :

une structure tactique solide et claire ;

un contre-pressing immédiat dès la perte du ballon ;

une haute intensité physique ;

une utilisation efficace des joueurs de couloir ;

la volonté de contrôler la rencontre.

« Travailler plus dur et jouer avec une haute intensité, c'est mon plan », a déclaré Klopp.

Un rôle crucial attribué aux ailier

Klopp a souligné que dans le football moderne, les adversaires ont appris à verrouiller l'axe. Par conséquent, la responsabilité principale d'ouvrir le jeu et de créer des situations inattendues incombe aux ailiers.

Cette approche offre de nouvelles opportunités aux ailiers rapides, aux latéraux offensifs et aux joueurs capables de s'engouffrer dans les espaces libres.

Klopp a également indiqué qu'il ne craignait pas de prendre des décisions radicales en matière de composition d'équipe. Il a dressé une première liste de 57 joueurs de champ éligibles pour la sélection allemande et a affirmé qu'il suivrait chaque candidat de près.

Klopp ressort son arme fétiche

Au Borussia Dortmund et à Liverpool, la marque de fabrique des équipes de Klopp était le contre-pressing à haute intensité. Avec la sélection allemande, la pression immédiate exercée après la perte du ballon deviendra également une arme tactique majeure.

Mais le nouvel entraîneur n'exige pas une course désordonnée, il réclame un pressing parfaitement organisé. Selon son plan, les joueurs doivent savoir exactement où, quand et dans quelle direction lancer le pressing.

Klopp souhaite que l'Allemagne affiche un style de jeu immédiatement reconnaissable. En clair, avant même que le score n'apparaisse au tableau d'affichage, le supporter doit ressentir quelle équipe est sur le terrain.

Les supporters allemands doivent retrouver confiance en leur sélection

L'une des missions les plus importantes de Klopp sera de rétablir le lien entre l'équipe nationale et ses supporters.

Lors des 1/16 de finale de la Coupe du Monde 2026, l'Allemagne a fait match nul 1-1 contre le Paraguay avant de s'incliner 3-4 aux tirs au but. Suite à ce résultat, Julian Nagelsmann a quitté ses fonctions.

De son côté, Klopp veut que la nouvelle équipe ne se contente pas de gagner, mais qu'elle suscite de l'émotion chez les gens.

« Je veux que les gens rentrent chez eux après le match et disent : “Waouh, c'était formidable.” »

Selon lui, un football réussi peut changer non seulement les résultats de l'équipe, mais aussi l'humeur de tout un pays.

Les premiers défis de Klopp en Allemagne

La Fédération allemande de football a signé un contrat de quatre ans avec Klopp. Le technicien de 59 ans prendra officiellement ses fonctions le 15 août et préparera l'équipe nationale pour l'Euro 2028 et la Coupe du Monde 2030.

Ses premiers matchs auront lieu dans le cadre de la Ligue des Nations :

24 septembre — contre les Pays-Bas ;

27 septembre — contre la Grèce ;

1er octobre — contre la Serbie ;

4 octobre — à nouveau contre la Grèce.

Klopp sera assisté par Peter Krawietz, Pepijn Lijnders et Sven Bender. Krawietz et Lijnders ont déjà travaillé avec le technicien à Liverpool.

Un défi encore plus grand que les simples résultats

Les premières déclarations de Klopp montrent qu'il ne cherche pas à installer un football prudent en Allemagne, mais plutôt un style intense et spectaculaire.

Défense à quatre, couloirs animés, contre-pressing et discipline stricte : le plan est séduisant sur le papier. Mais le véritable test sera de voir à quelle vitesse les joueurs pourront assimiler ces exigences lors des rassemblements de courte durée.

L'Allemagne n'a plus seulement besoin d'un nouveau schéma tactique, mais d'une nouvelle équipe qui croit en ses forces. Et la mission de Klopp est de ramener cette confiance sur le terrain.

Pensez-vous que Jürgen Klopppourra transformer l'Allemagne en une équipe capable de lutter à nouveau pour le titre mondial ?