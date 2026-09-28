Boycott politique en Hongrie : les joueurs irlandais refusent de saluer les joueurs israéliens

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Boycott politique en Hongrie : les joueurs irlandais refusent de saluer les joueurs israéliens

Le match entre les équipes nationales d'Israël et d'Irlande, comptant pour la 2e journée de la Ligue des Nations de l'UEFA, a débuté sur terrain neutre au stade Nagyerdei de Debrecen, en Hongrie, pour des raisons de sécurité. Le coup d'envoi a été marqué par une manifestation politique et humanitaire intense qui a suscité de vives discussions dans le monde du sport.

Les membres de l'équipe nationale d'Irlande sont entrés sur le terrain avec des brassards noirs en signe de respect pour toutes les victimes innocentes du conflit armé dans la bande de Gaza. De plus, les joueurs irlandais ont ouvertement refusé de serrer la main des représentants de l'équipe adverse lors du protocole d'avant-match et ont gardé la tête baissée pendant l'hymne national israélien pour exprimer leur position.

« Brassards noirs, saluts refusés et têtes baissées » : 5 points clés de l'événement

Les faits officiels les plus importants concernant l'incident survenu lors de la rencontre à Debrecen :

  • Brassard de deuil en mémoire des victimes de Gaza : Les joueurs irlandais ont porté un brassard noir pour les victimes des affrontements à Gaza ;

  • Refus manifeste de serrer la main : Avant le match, l'équipe d'Irlande n'a pas serré la main des membres de l'équipe d'Israël ;

  • Geste fort pendant l'hymne : Pendant l'hymne national d'Israël, les joueurs irlandais sont restés la tête baissée ;

  • Terrain neutre en Hongrie : Pour des raisons de sécurité, le match a été organisé à Debrecen, en Hongrie, et non en Israël ;

  • La position ferme de l'Irlande : Ce demarché reflète les convictions de longue date de la société et du sport irlandais sur la question palestinienne.

Irlande contre Israël : Démarche diplomatique et conditions sportives

Classification des détails de la protestation lors de la confrontation à Debrecen :

Critères et aspects importants

Action de l'équipe nationale d'Irlande

Équipe nationale d'Israël et organisateurs

Symbole d'entrée sur le terrain

Brassards noirs en mémoire des victimes de Gaza

Tenues traditionnelles standard de la compétition

Étiquette des salutations mutuelles

Refus démonstratif de serrer la main

Attente de poignée de main selon le protocole habituel

Réaction à l'hymne adverse

Protestation silencieuse en baissant la tête

Exécution officielle de l'hymne national

Lieu de la rencontre

Debrecen, Hongrie (Nagyerdei)

Privé du droit de jouer à domicile

Essence de l'action

Exprimer une position politique et humanitaire par le sport

Maintenir la participation à la compétition internationale

Expertise sportive et géopolitique : Pourquoi cette démarche irlandaise était-elle prévisible ?

Conclusions des commentateurs sportifs internationaux, diplomates et analystes politiques :

  • « Solidarité historique de la société irlandaise avec la Palestine » : La population et les cercles politiques irlandais sont parmi les plus fervents défenseurs de la reconnaissance de la Palestine en Europe et critiques des opérations militaires à Gaza ; ce geste des joueurs est le reflet de l'opinion nationale sur le terrain.

  • Règlement disciplinaire de l'UEFA et risques de sanctions : Le règlement de l'UEFA interdit strictement tout message ou manifestation politique ; bien que le port du brassard et le refus de serrer la main ne soient pas toujours qualifiés de slogans politiques, une plainte officielle de la Fédération israélienne de football auprès de l'UEFA est très probable.

  • Environnement tendu sur terrain neutre : L'équipe d'Israël, ne pouvant jouer chez elle, a été déplacée en Hongrie ; cependant, le terrain neutre ne parvient pas à apaiser les tensions politiques et émotionnelles, comme l'ont prouvé les événements de Debrecen.

Selon vous, est-il approprié que les athlètes expriment leur position sur des questions mondiales lors de grandes compétitions, ou le sport doit-il rester totalement neutre ? Pensez-vous que l'UEFA sanctionnera l'équipe d'Irlande ? Partagez vos avis en commentaires !

UEFA Nations LeagueÉquipe d'IrlandeÉquipe d'IsraëlBande de GazaGéopolitique
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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