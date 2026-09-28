Le célèbre chanteur du groupe Oasis, Liam Gallagher, a affirmé détenir des informations confidentielles concernant la décision finale attendue sur les infractions financières du club de Manchester City. Selon Goal.com, le musicien, fervent supporter des "Citizens", a exprimé sa confiance sur les réseaux sociaux quant au fait que l'équipe échappera à de lourdes sanctions sportives, tentant ainsi de rassurer les fans inquiets. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Rappelons que le football anglais a été secoué par des informations selon lesquelles une commission indépendante de la Premier League aurait reconnu Manchester City coupable de 114 des 115 infractions financières commises entre 2009 et 2018. Cette enquête prolongée a suscité des spéculations sur les sanctions les plus sévères possibles, telles qu'une relégation en division inférieure ou le retrait de titres historiques.

La déclaration du chanteur sur les réseaux sociaux

Cependant, Liam Gallagher a balayé ces craintes, affirmant avoir reçu des informations confidentielles d'une source haut placée dans le monde du football concernant le sort du club. Partageant ses réflexions sur le réseau social X, le musicien a révélé la sanction réelle à laquelle la direction de l'Etihad Stadium pourrait être confrontée.

Selon lui, même si le processus d'appel est perdu, le club ne sera soumis qu'à une amende financière et à une interdiction de transfert. "Même si nous perdons l'appel – bien que cela n'arrivera pas – nous aurons juste une amende et une interdiction de transfert, c'est tout", a écrit le chanteur en s'adressant aux fans.

Réactions des fans et scepticisme

Ces affirmations catégoriques de la star du rock ont immédiatement suscité de nombreux doutes et moqueries au sein de la communauté du football et parmi les supporters des clubs rivaux. De nombreux observateurs rappellent que les règles de la Premier League prévoient des sanctions beaucoup plus strictes et doutent de la fiabilité des informations du musicien.

En particulier, un utilisateur des réseaux sociaux a laissé un commentaire ironique faisant allusion à la possibilité d'une relégation de l'équipe. D'autres fans ont souligné qu'il était difficile de croire à de telles fuites avant que la commission officielle ne rende sa décision finale.