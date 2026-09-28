Le héros de la Coupe du Monde Vozinha se plaint de sa célébrité

Le gardien de but de l'équipe nationale du Cap-Vert, Vozinha, s'est confié sur les changements radicaux et les difficultés rencontrés dans sa vie privée après être devenu une sensation Internet lors de la Coupe du Monde 2026. Le gardien expérimenté a admis que, face à l'attention excessive et au harcèlement constant, il regrette sa vie quotidienne paisible et serait prêt à échanger cette célébrité contre une vie normale. C'est ce que rapporte Goal.com .

Dans une interview accordée au journal The Observer, le footballeur de 40 ans a souligné qu'avant le début du tournoi, il menait une vie calme et tranquille au sein du club portugais de deuxième division, Chaves, mais que la compétition a bouleversé son existence. Lors du premier match de la phase de groupes contre l'Espagne, le gardien a réalisé sept arrêts décisifs, contribuant grandement à maintenir le match nul 0-0.

Une explosion inattendue sur les réseaux sociaux

Grâce à une mention en direct par la chaîne brésilienne CazeTV, le nombre d'abonnés Instagram du gardien est passé de 56 à plus d'un million quelques heures après le coup de sifflet final. Alors que les messages affluaient sur son téléphone dans le vestiaire, un membre du personnel de restauration de l'équipe lui a dit en plaisantant qu'il avait des milliards d'abonnés, ce que les journalistes ont confirmé plus tard en zone mixte.

En raison de ce buzz médiatique soudain, la fédération de football a dû faire appel à son ancien agent pour contrôler la situation. Malgré cela, le gardien a décidé de désactiver toutes les notifications de l'application Instagram afin de se concentrer pleinement sur le football.

Offres publicitaires et principes stricts

Selon The Observer, la montée en popularité du joueur a entraîné une avalanche d'offres commerciales et de partenariats. Cependant, Vozinha a précisé qu'il n'a collaboré qu'avec un seul projet pendant la compétition, UFL Mobile, et a fermement établi qu'il ne travaillerait jamais avec des marques liées au tabac, à l'alcool ou aux jeux d'argent.

Soulignant que beaucoup ne voient que les aspects positifs de la célébrité, le gardien expérimenté a déclaré à propos de sa vie actuelle et de ses jours paisibles d'autrefois : « Si on me proposait de choisir entre ma vie d'aujourd'hui et celle d'avant, je choisirais sans hésiter ma vie simple d'autrefois ».