L'ancien champion du monde WBA des super-welters, l'une des étoiles les plus brillantes de la boxe professionnelle ouzbèke, Israil « Dreamcatcher » Madrimov, a de nouveau secoué la communauté mondiale de la boxe avec une publication sur les réseaux sociaux. Notre compatriote a partagé sur son compte Instagram une vidéo compilant les meilleurs moments de son combat intense contre le légendaire Terence Crawford, qui a terminé sa carrière invaincu. Madrimov a commenté sous cette vidéo : « C'est parti, j'ai encore beaucoup de travail devant moi, insha'Allah », a-t-il écrit, en taguant l'Arabie saoudite et le président de l'Autorité générale du divertissement, Turki Al-Sheikh, qui finance aujourd'hui la boxe mondiale et organise les plus grandes soirées.

Ce geste indique que le boxeur ouzbek se prépare pour de nouveaux combats grandioses et pour reconquérir les ceintures de champion. Rappelons que le 3 août 2024, lors de cet affrontement à Los Angeles , Madrimov et Crawford se sont livrés une bataille acharnée de 12 rounds pour les ceintures intérimaires WBA et WBO, et la victoire a été attribuée à Terence uniquement sur une décision controversée des juges. Depuis, beaucoup se souviennent qu'Israil Madrimov a été l'obstacle le plus difficile de la carrière de Crawford, qui a quitté le ring à 38 ans en tant que champion du monde incontesté dans trois catégories après avoir battu Saul « Canelo » Alvarez.

Alors, quel grand combat Turki Al-Sheikh prépare-t-il pour Madrimov en Arabie saoudite, quelles ceintures notre compatriote vise-t-il et pourra-t-il reconquérir le trône des super-welters ?

« Héroïsme contre Crawford, signal à Al-Sheikh et nouvelle étape » : 5 points clés de l'événement

L'annonce fracassante d'Israil Madrimov et les tournants de sa carrière :

Signal clair de Madrimov : Notre boxeur, en se remémorant son combat contre Crawford, a annoncé qu'il était prêt à revenir sur le devant de la scène avec de nouvelles victoires ;

Collaboration avec Turki Al-Sheikh : Le tag du promoteur en chef saoudien dans son post est un signal sérieux pour un prochain combat dans la série « Riyadh Season » ;

Le plus grand combat offert à Crawford : Lors du combat d'août 2024, Madrimov a mis la star américaine en difficulté, prouvant son talent au monde entier ;

Le record historique de Crawford : Crawford a également battu « Canelo » et a terminé sa carrière en tant que champion incontesté dans trois catégories et leader pound-for-pound ; cela augmente encore la valeur de la résistance opposée par Madrimov ;

Mission reconquête : L'ancien champion WBA a lancé un appel pour de grands affrontements afin de récupérer les ceintures vacantes ou renouvelées dans sa catégorie.

L'empreinte d'Israil Madrimov sur le ring : le choc contre Crawford et son statut actuel

Le duel historique du boxeur ouzbek et les indicateurs de sa carrière :

Critères et paramètres Duel Madrimov — Crawford (2024) État actuel et projets Statut et lieu du combat Los Angeles, pour les ceintures WBA et WBO Nouvelle prétention au titre Résultat du combat Victoire de Crawford par décision unanime des juges Madrimov à nouveau en lice pour les ceintures Destin futur de l'adversaire A battu Canelo et a pris sa retraite invaincu Crawford est parti en tant que champion incontesté dans 3 catégories L'appel d'Israil Sparring avec Crawford et combat difficile de 12 rounds Nouvel objectif avec la devise « J'ai beaucoup de travail devant moi » Partenaire et sponsor principal Matchroom Boxing et « Riyadh Season » Investissements de Turki Al-Sheikh et méga-combats Situation dans la division La phase la plus intense des super-welters Période de lutte ouverte pour les ceintures

Expertise en boxe professionnelle : Pourquoi le retour au sommet de Madrimov est inévitable ?

Conclusions des analystes internationaux et des maîtres des gants :

L'effet « Crawford » : Après que Crawford soit entré dans l'histoire en battant Saul « Canelo » Alvarez lors de son dernier combat, la résistance offerte par Madrimov est devenue encore plus précieuse ; les fans voient Israil comme un puncheur capable de combattre à égalité contre n'importe quelle star mondiale ;

Le respect infini des Saoudiens : Turki Al-Sheikh apprécie hautement le style de combat, l'honnêteté et l'intensité d'Israil Madrimov ; cette attention garantit que notre compatriote montera sur le ring lors des soirées les plus lucratives dans les mois à venir ;

Voie ouverte dans la catégorie : Suite au départ de Crawford et aux changements de catégories, une grande lutte pour les ceintures commence dans la division des super-welters ; des prétendants comme Sebastian Fundora, Serhii Bohachuk ou Vergil Ortiz sont considérés comme les adversaires les plus appropriés pour Madrimov ;

Sommet physique et mental : La défaite àLos Angeles n'a pas été un coup dur mental pour Israil, au contraire, elle lui a donné l'expérience des grands combats ; sa force et sa technique actuelles permettent de restaurer rapidement son statut de champion.

Le tandem Turki Al-Sheikh et Israil Madrimov devrait surprendre le monde entier avec une autre affiche sensationnelle dans un avenir proche.

Selon vous, contre quel boxeur Israil Madrimov pourrait-il récupérer le plus rapidement sa ceinture de champion dans la catégorie des super-welters — Vergil Ortiz, Sebastian Fundora ou quelqu'un d'autre ? Madrimov est-il capable de devenir champion du monde incontesté dans cette catégorie ? Laissez vos avis personnels dans les commentaires et partagez cette analyse brûlante dédiée à la fierté de la boxe ouzbèke avec tous les passionnés de sport !