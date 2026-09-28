Leandro Paredes s'exprime sur son avenir en équipe nationale

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Leandro Paredes s'exprime sur son avenir en équipe nationale

Le milieu de terrain de l'équipe nationale d'Argentine et de Boca Juniors, Leandro Paredes, s'est exprimé sur son avenir en sélection, dans un contexte marqué par une longue suspension imposée par la FIFA et les matchs d'adieu du capitaine Lionel Messi. C'est ce qu'a rapporté ESPN Argentina, selon Goal.com. rapporte .

Il s'avère que le milieu de terrain expérimenté a été suspendu pour 10 matchs par la FIFA en raison d'incidents survenus après la finale de la Coupe du Monde 2026. Cette sanction l'a tenu à l'écart des rassemblements actuels, alimentant les rumeurs sur une possible fin de carrière internationale.

Place en sélection et suspension

Après la victoire dramatique 3-2 de Boca Juniors contre le Racing Club en quarts de finale de la Coupe d'Argentine, Paredes a répondu aux questions des médias. Il a souligné qu'il reste un élément essentiel de l'équipe de Lionel Scaloni et qu'il est prêt à revenir dès la fin de sa suspension.

Selon Paredes, il n'a pas encore discuté avec l'entraîneur, mais prévoit de se rendre au centre d'entraînement pour prendre des nouvelles du groupe. Il a précisé que sans cette suspension, il serait actuellement au camp d'entraînement de l'équipe nationale.

L'avenir de Scaloni et le cas Messi

Selon Goal.com, la Fédération argentine de football a proposé un nouveau contrat de deux ans à l'entraîneur Lionel Scaloni, avec une option de prolongation jusqu'en 2030. Cela témoigne de la stabilité des plans des champions du monde en titre pour les prochaines phases de qualification.

La trêve internationale actuelle est une période très émouvante pour le football argentin, alors que Lionel Messi se prépare pour son match d'adieu historique avec la sélection. L'Albiceleste doit disputer des rencontres à domicile contre la Bolivie, le Burkina Faso et le Bénin.

Privé de Leandro Paredes au milieu de terrain, l'entraîneur Lionel Scaloni devra tester de nouvelles combinaisons tactiques lors des prochains matchs. L'équipe cherche des moyens de s'adapter à une ère sans son capitaine.

Leandro ParedesLionel MessiÉquipe d'ArgentineLionel ScaloniActualités Football
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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