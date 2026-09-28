«Sensation» en Ligue des nations : l'Allemagne battue, le Portugal gagne sans Ronaldo

·7·Sport
«Sensation» en Ligue des nations : l'Allemagne battue, le Portugal gagne sans Ronaldo

La 2e journée de l'UEFA Nations League a été marquée par une série de rencontres sensationnelles et dramatiques sur les terrains européens. Dans le match phare à Oslo, l'équipe nationale de Norvège a accueilli le Portugal. La rencontre s'est soldée par une victoire déterminée des visiteurs sur le score de 2-1. João Félix a ouvert le score à la 17e minute, mais Erling Haaland a rétabli l'équilibre au début de la seconde période ; cependant, seulement trois minutes plus tard, Gonçalo Ramos a inscrit le but de la victoire pour les Portugais.

L'aspect le plus surprenant de ce match est que le légendaire Cristiano Ronaldon'est pas entré en jeu et a passé les 90 minutes sur le banc des remplaçants. La plus grande sensation de la journée a été enregistrée en Allemagne : la « Mannschaft » dirigée par Jürgen Klopp a été battue de manière inattendue par la Grèce sur le score de 0-1 devant ses propres supporters. Dans un autre match, l'Irlande a marqué trois buts sans réponse contre Israël à l'extérieur, scellant une large victoire.

« Le banc de Ronaldo, le fiasco de Klopp et le but de Haaland » : 5 points clés de la journée

Informations officielles et statistiques les plus importantes de la 2e journée de la Ligue des nations :

  • Succès extérieur du Portugal : La « Seleção » a battu la Norvège 2-1 à Oslo, consolidant sa place de leader du groupe ;

  • Cristiano Ronaldo n'est pas entré en jeu : La star portugaise est restée sur le banc tout au long du match, et la décision de l'entraîneur est devenue le centre des discussions ;

  • Jürgen Klopp et la chute de l'Allemagne : Les Allemands ont été battus 0-1 par la Grèce à domicile, signant la principale sensation du tournoi ;

  • Duel Haaland - Ramos : Bien qu'Erling Haaland ait égalisé à la 51e minute, le but de Ramos à la 54e minute a scellé le sort du match ;

  • Le récital de 25 minutes de l'Irlande : Les Irlandais ont écrasé Israël 3-0 en marquant trois buts dans les 25 premières minutes à l'extérieur.

UEFA Nations League : Matchs phares et rapports officiels de la 2e journée

Résultats des matchs, buteurs et compositions :

Match et affiche

Score final

Buteurs

Détails et faits marquants

Norvège — Portugal

1 : 2

Haaland (51') — Félix (17'), Ramos (54')

Ronaldo n'est pas entré en jeu ; l'arbitre a distribué 9 cartons jaunes

Allemagne — Grèce

0 : 1

Kourbelis (74')

L'équipe de Jürgen Klopp a été battue de manière sensationnelle à domicile

Israël — Irlande

0 : 3

Perrott (13'), Idah (16'), Molumby (25')

L'Irlande a marqué 3 buts en 25 minutes pour plier le match

Expertise footballistique : Pourquoi la défaite de Klopp et le banc de Ronaldo sont-ils débattus ?

Conclusions des analystes sportifs internationaux, experts tactiques et commentateurs :

  • « Le nouveau modèle du Portugal sans Ronaldo » : Le fait que Cristiano n'ait pas été titulaire contre un adversaire sérieux comme la Norvège, et qu'il ne soit même pas entré en jeu, a montré que le renouvellement générationnel au sein de l'équipe portugaise fonctionne concrètement ; grâce à l'activité de Félix, Ramos et Neto, l'équipe a maintenu un pressing tactique et de la vitesse ;

  • Crise dans la défense allemande : Jürgen Klopp a testé plusieurs nouveaux noms (Bisseck, Brown, Ebnutalib), mais l'équilibre entre l'attaque et la défense a disparu ; le but de Kourbelis à la 74e minute a révélé de sérieux problèmes pour les Allemands sur les phases arrêtées et les contres ;

  • La faiblesse de la Norvège au milieu : Bien que le duo Ødegaard-Haaland ait fait parler de lui, les erreurs grossières de la ligne défensive et l'expérience froide des Portugais ont prévalu dans un match tendu marqué par 9 cartons jaunes.

Selon vous, l'équipe du Portugal joue-t-elle mieux sans Cristiano Ronaldoou l'absence de l'attaquant légendaire affectera-t-elle inévitablement la force principale de l'équipe ? Comment évaluez-vous la défaite sensationnelle de l'Allemagne de Jürgen Klopp face à la Grèce ? Laissez vos analyses et commentaires personnels, et partagez les résultats les plus chauds de la Ligue des nations avec tous les fans de football !

Cristiano RonaldoJürgen KloppUEFA Nations LeagueNorvègePortugal
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

«Il doit être sur le terrain !» : Jorge Jesus dévoile son plan avant le match contre le Pays de Galles«Il doit être sur le terrain !» : Jorge Jesus dévoile son plan avant le match contre le Pays de Galles24 septembre 06:54«1000 buts ou la Ligue des nations» : Cristiano Ronaldo dévoile ses objectifs majeurs«1000 buts ou la Ligue des nations» : Cristiano Ronaldo dévoile ses objectifs majeurs24 septembre 06:08Chocs au sommet lors de la 1ère journée de la Ligue des Nations de l'UEFA : analyse complète des grands matchsChocs au sommet lors de la 1ère journée de la Ligue des Nations de l'UEFA : analyse complète des grands matchs25 septembre 06:16Un ancien joueur américain affirme que le Portugal est plus fort sans Cristiano RonaldoUn ancien joueur américain affirme que le Portugal est plus fort sans Cristiano Ronaldo29 mai 14:28Le meilleur entraîneur du mois d'août en Premier League est connu : une première pour le coach de Hull City !Le meilleur entraîneur du mois d'août en Premier League est connu : une première pour le coach de Hull City !12 septembre 06:16Hamann désigne Nagelsmann comme principal responsable du fiasco allemandHamann désigne Nagelsmann comme principal responsable du fiasco allemand1 juillet 14:37
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City