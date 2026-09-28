«Sensation» en Ligue des nations : l'Allemagne battue, le Portugal gagne sans Ronaldo

La 2e journée de l'UEFA Nations League a été marquée par une série de rencontres sensationnelles et dramatiques sur les terrains européens. Dans le match phare à Oslo, l'équipe nationale de Norvège a accueilli le Portugal. La rencontre s'est soldée par une victoire déterminée des visiteurs sur le score de 2-1. João Félix a ouvert le score à la 17e minute, mais Erling Haaland a rétabli l'équilibre au début de la seconde période ; cependant, seulement trois minutes plus tard, Gonçalo Ramos a inscrit le but de la victoire pour les Portugais.

L'aspect le plus surprenant de ce match est que le légendaire Cristiano Ronaldon'est pas entré en jeu et a passé les 90 minutes sur le banc des remplaçants. La plus grande sensation de la journée a été enregistrée en Allemagne : la « Mannschaft » dirigée par Jürgen Klopp a été battue de manière inattendue par la Grèce sur le score de 0-1 devant ses propres supporters. Dans un autre match, l'Irlande a marqué trois buts sans réponse contre Israël à l'extérieur, scellant une large victoire.

« Le banc de Ronaldo, le fiasco de Klopp et le but de Haaland » : 5 points clés de la journée

Informations officielles et statistiques les plus importantes de la 2e journée de la Ligue des nations :

Succès extérieur du Portugal : La « Seleção » a battu la Norvège 2-1 à Oslo, consolidant sa place de leader du groupe ;

Cristiano Ronaldo n'est pas entré en jeu : La star portugaise est restée sur le banc tout au long du match, et la décision de l'entraîneur est devenue le centre des discussions ;

Jürgen Klopp et la chute de l'Allemagne : Les Allemands ont été battus 0-1 par la Grèce à domicile, signant la principale sensation du tournoi ;

Duel Haaland - Ramos : Bien qu'Erling Haaland ait égalisé à la 51e minute, le but de Ramos à la 54e minute a scellé le sort du match ;

Le récital de 25 minutes de l'Irlande : Les Irlandais ont écrasé Israël 3-0 en marquant trois buts dans les 25 premières minutes à l'extérieur.

UEFA Nations League : Matchs phares et rapports officiels de la 2e journée

Résultats des matchs, buteurs et compositions :

Match et affiche Score final Buteurs Détails et faits marquants Norvège — Portugal 1 : 2 Haaland (51') — Félix (17'), Ramos (54') Ronaldo n'est pas entré en jeu ; l'arbitre a distribué 9 cartons jaunes Allemagne — Grèce 0 : 1 Kourbelis (74') L'équipe de Jürgen Klopp a été battue de manière sensationnelle à domicile Israël — Irlande 0 : 3 Perrott (13'), Idah (16'), Molumby (25') L'Irlande a marqué 3 buts en 25 minutes pour plier le match

Expertise footballistique : Pourquoi la défaite de Klopp et le banc de Ronaldo sont-ils débattus ?

Conclusions des analystes sportifs internationaux, experts tactiques et commentateurs :

« Le nouveau modèle du Portugal sans Ronaldo » : Le fait que Cristiano n'ait pas été titulaire contre un adversaire sérieux comme la Norvège, et qu'il ne soit même pas entré en jeu, a montré que le renouvellement générationnel au sein de l'équipe portugaise fonctionne concrètement ; grâce à l'activité de Félix, Ramos et Neto, l'équipe a maintenu un pressing tactique et de la vitesse ;

Crise dans la défense allemande : Jürgen Klopp a testé plusieurs nouveaux noms (Bisseck, Brown, Ebnutalib), mais l'équilibre entre l'attaque et la défense a disparu ; le but de Kourbelis à la 74e minute a révélé de sérieux problèmes pour les Allemands sur les phases arrêtées et les contres ;

La faiblesse de la Norvège au milieu : Bien que le duo Ødegaard-Haaland ait fait parler de lui, les erreurs grossières de la ligne défensive et l'expérience froide des Portugais ont prévalu dans un match tendu marqué par 9 cartons jaunes.

Selon vous, l'équipe du Portugal joue-t-elle mieux sans Cristiano Ronaldoou l'absence de l'attaquant légendaire affectera-t-elle inévitablement la force principale de l'équipe ? Comment évaluez-vous la défaite sensationnelle de l'Allemagne de Jürgen Klopp face à la Grèce ? Laissez vos analyses et commentaires personnels, et partagez les résultats les plus chauds de la Ligue des nations avec tous les fans de football !