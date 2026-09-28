Gonçalo Ramos remplace Cristiano Ronaldo et offre la victoire au Portugal

·8·Sport
Gonçalo Ramos remplace Cristiano Ronaldo et offre la victoire au Portugal

L'équipe nationale du Portugal a battu la Norvège 2-1 à l'extérieur, poursuivant ainsi son parcours réussi en Ligue des Nations. Selon Goal.com, le sélectionneur Jorge Jesus a laissé la légende Cristiano Ronaldo sur le banc pour titulariser Gonçalo Ramos, qui a profité de cette opportunité pour inscrire le but décisif. Ce succès difficile à Oslo renforce la domination des Portugais dans leur groupe. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le début de match a été favorable aux visiteurs. Dès l'entame, João Félix a ouvert le score pour le Portugal. Par la suite, les locaux ont réagi et ont égalisé. Erling Haaland a notamment inscrit son 22e but record en Ligue des Nations pour rétablir l'équilibre. Malgré cela, l'initiative est revenue aux représentants de la péninsule ibérique en seconde période.

Le but décisif et la confiance du coach

En seconde période, après une erreur grossière du gardien norvégien Ørjan Nyland, Gonçalo Ramos a fait preuve de vivacité pour marquer le deuxième but de son équipe. L'attaquant de 25 ans avait également trouvé le chemin des filets une autre fois, mais le système VAR a annulé le but pour une faute. Remplacé par Francisco Trincão après 81 minutes de jeu, il porte son total à 29 sélections et 12 buts avec l'équipe nationale.

Après le match, dans une interview accordée à la chaîne Sport TV, Gonçalo Ramos a souligné que le succès collectif était plus important que les statistiques personnelles. « Chaque moment compte. L'essentiel est de montrer ce que je peux faire quand on fait appel à moi et d'aider l'équipe. C'est le fruit de mon travail et de tout ce que j'apporte sur le terrain, pas seulement des buts », a déclaré le joueur.

Concurrence avec Ronaldo et projets futurs

Cette victoire permet au Portugal de maintenir sa série d'invincibilité sous la direction de Jorge Jesus. Après ce succès difficile à l'extérieur, l'équipe est leader incontesté du groupe A4 avec 6 points. Les performances de Ramos posent un dilemme tactique au sélectionneur, car Cristiano Ronaldo souhaite jouer régulièrement pour atteindre la barre des 1000 buts en carrière.

Désormais, le Portugal se déplacera au Danemark jeudi. Grâce à son héroïsme à Oslo, Ramos postule sérieusement à une place de titulaire pour le prochain match. Les hommes de Jesus visent la victoire dans tous les matchs du groupe et travaillent à améliorer la qualité de leur jeu.

Gonçalo RamosCristiano RonaldoPortugalLigue des NationsFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Cristiano Ronaldo sur le banc pour la première fois en 18 ans, les fans déçusCristiano Ronaldo sur le banc pour la première fois en 18 ans, les fans déçusAujourd'hui 09:19Cristiano Ronaldo et Erling Haaland s'affrontent en Ligue des nations de l'UEFACristiano Ronaldo et Erling Haaland s'affrontent en Ligue des nations de l'UEFAHier 18:36Jorge Jesus explique pourquoi il a remplacé Cristiano RonaldoJorge Jesus explique pourquoi il a remplacé Cristiano Ronaldo25 septembre 13:52Le Portugal bat le Pays de Galles lors d'un match où Cristiano Ronaldo a été privé de butLe Portugal bat le Pays de Galles lors d'un match où Cristiano Ronaldo a été privé de but25 septembre 02:18Cristiano Ronaldo ignore les critiques et vise les 1000 butsCristiano Ronaldo ignore les critiques et vise les 1000 buts24 septembre 09:12Ce que Jorge Jesus a dit à propos de Cristiano RonaldoCe que Jorge Jesus a dit à propos de Cristiano Ronaldo24 septembre 09:17
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City