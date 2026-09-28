Gonçalo Ramos remplace Cristiano Ronaldo et offre la victoire au Portugal

L'équipe nationale du Portugal a battu la Norvège 2-1 à l'extérieur, poursuivant ainsi son parcours réussi en Ligue des Nations. Selon Goal.com, le sélectionneur Jorge Jesus a laissé la légende Cristiano Ronaldo sur le banc pour titulariser Gonçalo Ramos, qui a profité de cette opportunité pour inscrire le but décisif. Ce succès difficile à Oslo renforce la domination des Portugais dans leur groupe. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le début de match a été favorable aux visiteurs. Dès l'entame, João Félix a ouvert le score pour le Portugal. Par la suite, les locaux ont réagi et ont égalisé. Erling Haaland a notamment inscrit son 22e but record en Ligue des Nations pour rétablir l'équilibre. Malgré cela, l'initiative est revenue aux représentants de la péninsule ibérique en seconde période.

Le but décisif et la confiance du coach

En seconde période, après une erreur grossière du gardien norvégien Ørjan Nyland, Gonçalo Ramos a fait preuve de vivacité pour marquer le deuxième but de son équipe. L'attaquant de 25 ans avait également trouvé le chemin des filets une autre fois, mais le système VAR a annulé le but pour une faute. Remplacé par Francisco Trincão après 81 minutes de jeu, il porte son total à 29 sélections et 12 buts avec l'équipe nationale.

Après le match, dans une interview accordée à la chaîne Sport TV, Gonçalo Ramos a souligné que le succès collectif était plus important que les statistiques personnelles. « Chaque moment compte. L'essentiel est de montrer ce que je peux faire quand on fait appel à moi et d'aider l'équipe. C'est le fruit de mon travail et de tout ce que j'apporte sur le terrain, pas seulement des buts », a déclaré le joueur.

Concurrence avec Ronaldo et projets futurs

Cette victoire permet au Portugal de maintenir sa série d'invincibilité sous la direction de Jorge Jesus. Après ce succès difficile à l'extérieur, l'équipe est leader incontesté du groupe A4 avec 6 points. Les performances de Ramos posent un dilemme tactique au sélectionneur, car Cristiano Ronaldo souhaite jouer régulièrement pour atteindre la barre des 1000 buts en carrière.

Désormais, le Portugal se déplacera au Danemark jeudi. Grâce à son héroïsme à Oslo, Ramos postule sérieusement à une place de titulaire pour le prochain match. Les hommes de Jesus visent la victoire dans tous les matchs du groupe et travaillent à améliorer la qualité de leur jeu.