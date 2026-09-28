Le nouveau smartphone Vivo X Fold 6 sera lancé sur le marché mondial en octobre

Selon Ixbt.com, Vivo, qui occupe une place unique sur le marché des technologies modernes, a annoncé la date de présentation internationale de son prochain appareil phare, le smartphone pliable Vivo X Fold 6. S'appuyant sur les informations diffusées par l'initié Abhishek Yadav, le gadget de nouvelle génération sera officiellement présenté à l'échelle mondiale le 1er octobre, et sur le marché indien le 6 octobre. Ce lancement international intervient avec un décalage de quatre mois après les débuts de l'appareil en Chine en juin de cette année. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte cette information.

Il convient de noter que la version mondiale destinée aux clients hors de Chine se distinguera par un certain nombre de caractéristiques techniques et logicielles. En particulier, le smartphone devrait être commercialisé sur le marché international avec des configurations de 12 GB de RAM et 256 ou 512 GB de stockage interne. Deux gammes de couleurs seront proposées aux utilisateurs : Prism Black et Nebula Teal.

Changements logiciels et esthétiques

L'une des caractéristiques les plus importantes de l'appareil réside dans son logiciel. Si le modèle produit pour la Chine est équipé du système OriginOS 6 Fold, la version destinée au marché international sera dotée du logiciel plus récent OriginOS 7. Parallèlement, la partie matérielle principale devrait rester inchangée par rapport à la version précédente.

Le smartphone est équipé de deux écrans de haute qualité qui offrent un grand confort à l'utilisateur. À l'intérieur se trouve un immense écran de 8,02 pouces basé sur le matériau moderne M14, tandis qu'un panneau de 6,51 pouces est installé à l'extérieur pour une utilisation pratique. Ces deux écrans permettent d'utiliser le gadget à la fois comme une tablette et comme un smartphone classique.

Haute performance et capacités photo avancées

La vitesse de fonctionnement de ce téléphone pliable exceptionnel est également assurée à un niveau élevé. Les performances de l'appareil sont gérées par le système sur puce Dimensity 9500 Super Edition, spécialement développé par Vivo. Cela permet d'exécuter les tâches et les applications les plus lourdes sans aucun problème.

Les amateurs de photographie trouveront également de grandes possibilités avec cet appareil. L'appareil photo principal du smartphone est équipé d'un capteur de 200 MP, complété par un module téléobjectif périscopique certifié Zeiss APO et un appareil photo grand angle de 50 MP. Il existe également une fonction de prise en charge du téléconvertisseur Zeiss de 200 mm spécialement proposé par le fabricant.

Afin d'assurer le fonctionnement continu de ces technologies avancées, l'appareil est équipé d'une énorme batterie de 7000 mAh. Pour recharger la batterie, les technologies de charge rapide filaire de 80 W et sans fil de 40 W sont prises en charge.