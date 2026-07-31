Déclaration choc de la FIFA : « Le football n'est pas à vendre ! » – La polémique autour de la Coupe du Monde

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a publié un communiqué officiel véritablement retentissant suite aux informations concernant la possible vente à des secteurs privés des droits d'organisation de la Coupe du Monde et d'autres tournois majeurs. L'organisation a tenté de mettre fin aux rumeurs qui affolaient la communauté du football en révélant la véritable nature des réformes.

Dans cet article, nous avons rassemblé les détails les plus importants concernant les principes démocratiques de la FIFA, l'opposition farouche de l'UEFA et de la CONCACAF, ainsi que la nouvelle structure en cours de création.

FIFA : « Nous n'examinerons jamais une telle proposition »

Les informations erronées diffusées dans les médias ont perturbé le processus de discussion planifié. Le communiqué de la FIFA souligne fermement :

« Le football n'est pas à vendre. La FIFA n'examinera jamais une telle proposition. »

L'organisation a exprimé son respect pour les préoccupations du public et son attachement à un processus de consultation ouvert et démocratique. Les initiatives de la FIFA ne doivent en aucun cas aller à l'encontre de l'esprit de l'organisation, de son système de gouvernance ou des intérêts du football en général.

Projet FFE : Réformer la gouvernance, non vendre

Alors, que se passe-t-il réellement ? La FIFA prévoit de transférer les activités commerciales et opérationnelles liées à l'organisation des événements FIFA Forward Enterprise (FFE), une filiale à part entière. Cette structure appartiendra entièrement à la FIFA et restera constamment sous son contrôle.

Selon le communiqué, l'initiative FFE vise à permettre à l'ensemble des 211 associations membres de la FIFA de recevoir une part équitable du potentiel commercial du football dans leurs pays et d'investir dans le développement du football. Les bénéfices réalisés seront répartis entre les membres.

Menace de « boycott » de l'UEFA et de la CONCACAF

Pour rappel, il avait été rapporté précédemment que les dirigeants du football européen (UEFA) et du football d'Amérique du Nord et Centrale (CONCACAF) s'étaient unaniment opposés à ces réformes de la FIFA. Les pays membres de ces organisations influentes ont menacé de refuser de participer (boycott) aux tournois si les nouvelles règles étaient approuvées.

Cette vive opposition a contraint la FIFA à réagir ainsi dans son communiqué :

« Tout le monde a le droit de protester et de demander des explications supplémentaires, mais aucune organisation n'a le pouvoir de parler au nom des 211 associations internationales. »

Le vote et le destin futur

La FIFA a rappelé les principes de la démocratie : si la majorité des associations membres ne soutiennent pas le programme FFE, celui-ci ne sera pas créé. L'activité commerciale de la FIFA restera régie par le format actuel.

Les discussions se poursuivent et les propositions peuvent être pleinement ou partiellement approuvées, rejetées ou modifiées.

Tableau des informations clés

Indicateur / Événement Détails Date Publication du communiqué de la FIFA Objectif Mettre fin aux rumeurs selon lesquelles « le football est à vendre » Nouvelle structure FFE (FIFA Forward Enterprise) — filiale détenue à 100 % par la FIFA But du projet Gérer l'activité commerciale et répartir les bénéfices entre les 211 associations Opposants UEFA et CONCACAF (opposition unanime) Menace Refus de participer aux compétitions (boycott) Vote La FFE ne sera créée que si la majorité des associations nationales l'acceptent

Conclusion et perspectives : l'un des sujets brûlants du football

Ce communiqué de la FIFA a mis en lumière la lutte des forces mondiales dans le monde du football. D'un côté, le plan de la FIFA visant à soutenir les petites associations grâce à l'efficacité commerciale et à la redistribution des revenus ; de l'autre, l'opposition de confédérations puissantes telles que l'UEFA et la CONCACAF pour préserver leur sphère d'influence et contrer la centralisation de la FIFA. Si le projet FFE est approuvé, il s'agira de l'une des plus grandes réformes de gouvernance et commerciales de l'histoire du football. S'il est rejeté, cela pourrait porter un coup dur à la position de Gianni Infantino à la FIFA et entraîner une scission du football.

Envoyez cette information importante à vos amis et aux passionnés de football ! Beaucoup doivent être informés de ces réformes retentissantes de la FIFA.

Selon vous, le plan de réforme de la gestion commerciale de la FIFA profitera-t-il ou nuira-t-il au football ? Laissez votre avis dans les commentaires !