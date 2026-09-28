Un homme arrêté pour avoir créé des images par intelligence artificielle avec Erdoğan et le ministre de la Justice

À Ankara, en Turquie, Mehmet Çakmak, âgé de 53 ans, a été arrêté pour avoir diffusé via WhatsApp de fausses images générées par intelligence artificielle. L'information a été rapportée par l'agence Anadolu.

Il s'est avéré que l'homme avait créé, à l'aide de l'intelligence artificielle, des images le montrant aux côtés du président turc Recep Tayyip Erdoğan et du ministre de la Justice Yılmaz Tunç. Il avait publié ces images dans son statut WhatsApp.

Selon les informations de l'enquête, il a tenté, à travers ces images, de donner l'impression qu'il entretenait des relations étroites avec des responsables gouvernementaux de haut rang.

Mehmet Çakmak a été arrêté le 23 septembre à son domicile dans le district de Keçiören à Ankara. Au cours de l'enquête, il a été révélé qu'il avait déjà été condamné pour quatre délits distincts.

Des poursuites ont été engagées contre lui pour « trafic d'influence » et pour diffusion publique d'informations mensongères visant à susciter l'inquiétude, la peur ou la panique au sein de la population. Il a ensuite été placé en détention par décision de justice.