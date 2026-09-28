Un record établi en Turquie avec 6 840 litres de haricots cuisinés

Dans la ville turque de Kelkit, lors d'un événement dédié à la mise en valeur du patrimoine agricole local, une quantité gigantesque de haricots a été préparée, établissant un nouveau record mondial Guinness.

Le 22 août, les organisateurs ont préparé près de 1 807 gallons, soit 6 840 litres de haricots cuits. Cette quantité équivaut à environ 15 000 boîtes de haricots.

L'événement, qui a permis d'établir ce record, a été organisé conjointement par la Chambre de commerce et d'industrie de Kelkit, le gouvernorat de Gümüşhane et la municipalité de Kelkit.

La région de Kelkit est célèbre pour sa variété de haricots locaux appelée Kelkit Şeker Fasulyesi . C'est l'un des produits agricoles les plus remarquables de cette région.

Les organisateurs ont déclaré aux représentants du Guinness World Records que ce résultat revêtait une importance historique pour Kelkit, Gümüşhane et toute la région. Ils ont souligné que le record mettait en lumière les traditions agricoles locales, les produits cultivés dans la région et le travail collectif de la population.

Ainsi, Kelkit a remporté le record mondial pour la préparation de haricots dans la plus grande marmite . Le nouveau résultat a dépassé le précédent record de 1 479,36 gallons.

Cette réussite a été accueillie avec une grande fierté par les habitants de Kelkit. Le record a été considéré non seulement comme un moyen de promouvoir les produits agricoles locaux, mais aussi comme une opportunité de présenter l'identité agraire de Kelkit sur la scène internationale.